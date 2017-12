HVALA VAM, ALI... Jelena Tomašević MORALA da odloži koncerte, pa svima dala JAK RAZLOG za to

Dragi moji, iz zdravstvenih razloga prinudjena sam da odlozim svoje skoro rasprodate koncerte sutra i prekosutra u Mostaru i Zenici. Hvala na razumevanju i podrsci mojoj dragoj publici i organizatorima koncerata, koji su obezbedili nove termine, 16. 01. 2018. u Mostaru i 17. 01. 2018. u Zenici! Kupljene karte vaze i za nove termine. Jedva cekam da vas vidim! Volim vas ♥

