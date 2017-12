PRIJOVIĆKA NAPOKON OTVORENO O ODNOSU SA FILIPOVOM PORODICOM! Otkrila zašto je BOBA TOLIKO VOLI, i šta joj BRENA kaže o bebi i braku!

Pevačica Aleksandra Prijović albumom "Testament" čvrsto se pozicionirala na estradnom nebu, i gotovo da nema nijedne njene pesme koja nije postala hit.

Ona je veoma posvećena napretku u karijeri, i neretko zapostavlja čak i privatni život zbog iste, čak i odlaže venčanje sa dugogodišnjim partnerom Filipom Živojinovićem.

Aleksandra tvrdi da je ne dotiču negativne kritike, te da joj je najviše stalo do mišljenja porodice i najbližih.

- Brena svakako spada u tu kategoriju i verujem da ne postoji mnogo ljudi čije je mišljenje vrednije od njenog zbog svega što je postigla u životu. Malo ko je uspeo i da priđe tome, jer je njena karijera na našim prostorima neprevaziđena - rekla je lepa brineta.

Ona se osvrnula i na navode da ima bolji odnos sa Filipovom majkom Zoricom nego sa Brenom.

- Više puta sam ponovila da je moj odnos sa celom Filipovom porodicom fenomenalan. Mnogo vremena provodimo zajedno i podržavamo jedni druge u svemu. I Zorica i Brena su uvek bile tu za mene kad god mi nešto zatreba i zaista niti mogu, niti želim da ih razdvajam - objasnila je Aleksandra, a potom je progovorila i o tome zašto je Boba Živojinović obožava.

- To ćete morati da pitate njega. Ja Bobu mnogo volim i on je retko dobar čovek. Možda navija da i Filip oženi pevačicu kao što je on, ha-ha-ha.

Lepa brineta porekla je i navode da joj je Brena savetovala da se fokusira na karijeru, i da ne žuri sa brakom i decom.

- Iskreno, nas dve nikada nismo pričale o tome. Brena se nikada nije mešala u našu vezu iako se mnogo toga pisalo do sada. To su neke odluke koje možemo samo Filip i ja da donesemo kada bude pravo vreme. Ne žuri nam se jer mi svakako živimo kao da smo u braku. Taj papir nam sada baš ništa ne bi promenio, niti bi nam značio - zaključila je folk pevačica.

