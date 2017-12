EKSKLUZIVNO: GOCA SE U ZATVORU UDAJE ZA ŽAPCA: Božinovsku prosi dugogodišnji dečko

Nebojša Tubić Žabac (57) planira da se u zatvoru oženi dugogodišnjom devojkom Gocom Božinovskom (52), saznaje Kurir!



Kontroverzni biznismen, koji je uhapšen zbog sumnje da je naneo teške povrede sa smrtnom posledicom investitoru Spasoju Milićeviću (63), ne odustaje od ženidbe sa folkerkom. On je malo pre incidenta planirao da zaprosi Gocu, a kako je u međuvremenu završio iza rešetaka u Novom Sadu, odlučio je da je prvom sledećom prilikom veri.

Poverio se prijatelju



- Nebojša je moj dobar prijatelj. Dva dana pre hapšenja rekao mi je da želi da zaprosi Gocu. Pričao mi je da je ona izuzetna žena, koja je uz njega bila u najtežim trenucima i da će da je veri sredinom novembra. Nažalost, desila se tragedija koja mu je promenila planove. Iako je lišen slobode, želi da pevačicu zaprosi iz zatvora. Oni su više od 15 godina zajedno, velika je to ljubav - kaže naš sagovornik koji je insistirao na anonimnosti i dodao da je Žabac već tražio dozvolu da se u zatvoru oženi pevačicom!



Ovim povodom pozvali smo Božinovsku i pitali smo je da li će pristati da se uda za Žapca.

Eh, da sam mlađa



- Moraću da razmislim o tome (smeh). Žabac je izuzetan čovek, kojeg veoma cenim i poštujem. On je ljudina i ovo što mu se dešava nije fer. Da sam mlađa i da su mi deca mlađa, sigurno bih se udala za njega. Međutim, nas dvoje nismo nikad pričali na tu temu jer su nam deca velika i onda bi besmisleno bilo da mi sad potpisujemo bilo kakav papir. Otkako mu se dogodila nesreća, njemu su pojačane emocije i možda je to rekao u naboju. On je uvek tu za mene, a i ja za njega. Mi se odlično razumemo - rekla je pevačica za Kurir.



Podsetimo, Nebojšu Tubića policija tereti da je učinio krivično delo nanošenja teške povrede sa smrtnom posledicom. Do svađe je došlo jer je Tubić hteo da preuzme parcelu u Milićevićevom vlasništvu, u okviru koje se nalaze stare kuće. Tubiću je po nalogu javnog tužioca najpre određeno zadržavanje do 48 sati, a prošle nedelje mu je produžen pritvor za još mesec dana, tačnije do 7. januara 2018. godine.



Priznala LOŽIM SE NA ŽESTOKE MOMKE

Božinovska je priznala da je oduvek padala na snažne muškarce, poput njenog pokojnog supruga Zorana Šijana i aktuelnog partnera Nebojše Tubića Žapca, pored kojih se osećala sigurnom i zaštićenom. - Tako mi se zalomilo. Ložim se na žestoke momke, naravno. Uvek sam volela lepe i snažne muškarce koji treniraju i bave se sportom. Bila sam u pogrešno vreme s njima, nisam ni znala da iskoristim sve to što treba i kako treba. Šta da radim kad sam poštenjačina - rekla je Goca i priznala da joj novac njenih partnera nikada nije bio prioritet.

