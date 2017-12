OVO NIJE OČEKIVALA: Bora ponizio Macu pred svima, a onda je Miki rekao nešto neverovatno!

Maca Diskrecija i dalje je pogođena zbog toga što je Bora Santana rekao da je njihova veridba za njega samo šou i da ne oseća ništa prema njoj.

Miki Đuričić joj je ponudio rame za plakanje i dao joj savet da zaboravi Boru.

"Maco, naći ćeš drugog momka, vidiš da je ovo neki ku*var", rekao je Miki.

"Ali nije samo to, napadao me, maltretirao me", požalila se Maca.

"Oboje ste krivi. Znala si i ti njega da biješ, šamaraš", rekao je Miki i dodao da bi najbolja osveta bila da ga potpuno ignoriše. U svakom slučaju, očigledno je da ova rijaliti ljubav nije uspela da postane popularna, poput one sa Lunom Đogani i Slobom Radanovićem.

foto: Printscreen

(Kurir/Foto:Prinstcreen)

Kurir

Autor: Kurir