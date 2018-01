TIJANA DAPČEVIĆ IMALA ŠTA DA KAŽE ZA SEVERINU: Koje su to moje koleginice? Ona to nije, nije ona pevačica...

Crveno na radost❤️ ipak je nova godina, a i nesto da mi se slaze uz bundicu @laviva_exclusive_furs 👏🏻😂volim sto moja Irena mila iz @merci_studio_and_salon uvek ispostuje SVE moje zahteve i prohteve❤️👏🏻zelim vam da u novoj 2018 budete zdravi, srecni, bezbrizni i zadovoljni, volim vas❤️❤️❤️🥂🥂🥂 #ziveli

A post shared by Tijana Dapčević (@tijana.dapcevic) on Dec 29, 2017 at 8:39am PST