EMOTIVNA ISPOVEST Muharem Serbezovski: Esma i ja smo bili u ljubavi

Muharem Serbezovski je pre više od pet decenija bio ludo zaljubljen u Esmu Redžepovu, ali se njihova ljubav ugasila

Pevač romske muzike skoro je obeležio 50 godina karijere, a bavio se i naučno-književnim radom, prevođenjem i bio je politički aktivan u BiH.

Međutim, malo ko zna da je još kao tinejdžer bio u vezi s pokojnom Esmom, o čemu je tek nedavno progovorio.

- To je bilo mnogo davno, tad sam imao 12 godina. Nastupao sam po raznim kulturno-umetničkim društvima u Makedoniji i jednom prilikom sam sreo mladu, rasnu devojku koju su tu pozvali da bi prevela pesmu koju sam otpevao na romskom jeziku, a drugi je nisu razumeli. Bila je to Esma. Odmah sam se zaljubio u nju, a i ona u mene. Tek kasnije je to priznala za neke novine kada su je pitali za mene. Naša ljubav se ugasila jer sam ja postao nepodnošljiv, valjda zbog toga što sam postao poznat i popularan pevač. Esma i ja smo bili ciganski Romeo i Julija - rekao je Muharem.



Za sebe često kaže da nije musliman, pravoslavac, katolik ni Jevrejin, već da je po veroispovesti - čovek, i da mu je to najvažnije u životu. Za svoj narod uradio je mnogo, između ostalog preveo je i Kuran na romski jezik.

- Hteo sam da napravim nešto što će ostati iza mene a namenjeno je Ciganima. Odlučio sam da prevedem Božju knjigu. Prvi kojem je palo na pamet da prevede Kuran bio je moj pokojni otac, koji je bio hafiz, to jest učitelj. U Skoplju je 1927. završio veliku medresu - versku školu, i bio prvi učitelj kod Cigana i prvi ciganski intelektualac na Balkanu. Započeo je prevod Kurana i uspeo je da prevede prvo poglavlje i 46 stihova, a onda se preselio na drugi svet. Petnaest godina nakon njegove smrti preuzeo sam na sebe obavezu da dovršim njegovo delo. Želeo sam da realizujem očevu neostvarenu želju. A 11 godina neprestanog rada jednom Romu je zbilja teško palo. To je prvo i jedino takvo delo na romskom jeziku i tvrdim, ne bez žaljenja, da je verovatno i poslednje - jer ko će naterati Ciganina da 11 godina sedi za stolom - kroz šalu je ispričao Serbezovski.

O prijateljici POMOGAO SAM USNIJI DA POSTANE KOŠTANA

Muharem je mnogim kolegama koje sad imaju uspešnu karijeru pomogao na estradi. Jedna od njih je i pokojna Usnija Redžepova. - Režiseri nisu mogli da nađu devojku koja bi igrala Koštanu, a ja sam doveo Usniju i ona je postala najpoznatija Koštana. Bila je ciganska primadona, nije bila bog zna kako pevački kvalitetna, ali je plenila nečim drugačijim. Bila je vrlo inteligentna - rekao je pevač. kad je on postao popularan.

