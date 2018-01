MILIJEVA POTRESNA ISPOVEST: Majku i brata nisam video 15 godina!

Milutin Radosavljević Mili 15 godina nije video majku i brata! Učesnik „Parova“ kroz suze je ispričao da bi sve na svetu dao kada bi se na vratima vile pojavio njegov mlađi brat.

- Želim da čestitam božićne praznike svim ljudima i prijateljima, ocu, majci, ali i svom bratu po majci. Nadam se da sad ovo gleda i da će se setiti da se bar on meni javi. Voleo bih kada bi mi majka poslala brata da ga vidim. Mnogo mi nedostaje. Svi imaju porodicu, samo ja nemam. Teško je kada srce pati. Mnogo mi je teško što ne viđam brata. Nisam ga video 15 godina. On je isti ja, samo što ima kosu. Čuvao sam ga kada je imao sedam godina - ispričao je Mili.



On se prisetio odrastanja s bakom i priznao da je celog života patio što ga je majka ostavila.

- Majka mi mnogo nedostaje. Ni nju nisam video 15 godina. Jednom sam je video kad sam imao sedam godina i drugi put sa 15. Baba je jedina žena u životu koju sam uvek imao kraj sebe. Ona mi je bila sve - objasnio je Radosavljević.



Mili sumnja da porodica njegove majke okreće brata protiv njega.

- Neki s majčine strane ga truju protiv mene. Govore mu da sam kriminalac. Da sam ovakav i onakav. Ja ne znam šta sam im uradio, pa se tako ponašaju prema meni. Ako sam nešto zgrešio, neka mi oproste. Ja sam takav, planem brzo, ali sam i emotivan, voleo bih da mi je porodica na okupu. Želim da vidim svog bracu, da se ispričamo. Kad budem izašao odavde, želim da ga vodim sa sobom da putuje po svetu. Ja sam se mnogo promenio i on od mene ima šta da nauči - tvrdi Radosavljević.

Ova tužna životna priča ponovo je spojila bivše ljubavnike - Milija i Mirelu Lapanović. Iako svi pokušavaju da ih zavade, njih dvoje su postali bliski prijatelji.

- Oni su sad kao pametni, bacili su se na mene, pa na tebe, i sada će kao da se sprdaju. Pazi, ja sam jako inteligentan, ne moram ovde s tobom da budem. Znaš kakav sam ja, mnogo sam čudan i onda mi oni ubacuju neke crve u glavu - rekao je Mili, a Mirela ga je utešila:

- Oni znaju da sam ti ja ovde jedini prijatelj i zato to i rade.



Pokajao se

OPROSTI MI, PAPE!



Mili traži oproštaj od oca Rakca za grehe iz mladosti:

- Želim da mi ćale oprosti za sve gluposti koje sam radio. Taj čovek je svašta doživeo od mene. Nije mu bilo lako kada me je gledao u najgorim izdanjima. Patio je za mnom, znam ja to, ali je uvek bio tu da me podigne sa dna. Zato opraštam i ja njemu. Bogu hvala, smirio sam se, više nisam kao pre. Poslednjih godinu dana sam drugi čovek. Sad su me spucale emocije, pa sam razvezao jezik, ali ko zna šta bi bilo sa mnom da nisam ušao u rijaliti. Ko zna gde bih bio i da li bih bio živ! Želim samo da mi svi oproste, a opraštam i ja njima.