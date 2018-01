(VIDEO) TRUDNA MILJANA ŠOKIRALA UČESNIKE RIJALITIJA: Bila sam skroz zdrava, Ivan mi je preneo polnu bolest!

Miljana Kulić koja je od sinoć je novi ravnopravni učesnik Zadruge priznala je detalje svoje intime.

Ono što je sve šokiralo jeste to što je Miljana trudna i čeka svoje prvo dete sa Ivanom Marinkovićem, bivšim mužem pevačice Goce Tržan.

foto: Printscreen

Ona je danas, prvog dana svog boravka u rijalitiju, sedela sa Milanom Miloševićem i Mikijem Đuričićem, kom se požalila da je od Marinkovića dobila polnu bolest:

"Skroz sam bila zdrava! Ivan mi preneo neki trihomonas!", rekla je Miljana.

Nakon toga je Milan Milošević upitao zašto je dozvolila da do trudnoće uopšte dođe:

"On je hteo, Milane! On se meni kleo, taj majmun, u Lenu, da me voli najviše na svetu, da je zaljubljen u mene, da ćemo biti zajedno napolju!", žalila se ona.

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir