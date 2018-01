NADU MACURU OSTAVIO DEČKO: Trebalo bi da spustim kriterijume!

Portparolka Hitne pomoći i jedna od najpoznatijih doktorki u Srbiji, Nada Macura prolazi kroz težak period u životu. Ova dama je pre nekoliko nedelja raskinula sa svojim partnerom.

"Odnedavno sam ponovo sama. Doživela sam taj raskid kao poraz. Nisam uspela da očuvam nešto što je meni bilo vrlo bitno. Htela sam naš odnos da dovedem u normalu, ali umesto toga dogodio se raskid", rekla je Macura za.

Privatni život je nešto što je dugo krila od javnosti, ali zbog ovog poteza je utučena i neutešna.

"Nije nikakav problem nastao. Klimavo je to bilo od početka. Jako je sveže i ne bih o tome baš mnogo da pričam. Prosto nije bilo to to. Nije bilo onako kako sam očekivala", iskrena je bila Nada.

Iako joj je kraj prošle godine doneo emotivni neuspeh, Nada se trudi da bude pozitivna i posvećena poslu u prvim danima ove godine.

"Život ide dalje. Nisam baš raspoložena zbog toga što više nemam muškarca pored sebe, ali nisam tužna", poverila nam se doktorka koja ne gubi nadu da će ponovo biti u ljubavi sa istim muškarcem:

"Nisam svojevoljno raskinula. Možda bih se sa tim čovekom i pomirila, ali ne zavisi od mene", iskrena je Nada. Najpoznatija doktorka u Srbiji nedavno je pričala da ima problem da nađe pravog muškarca za sebe, što se pokazalo i na poslednjem primeru.

"U ličnom životu u svoju dušu i svoje srce se loše razumem. Znam da bi trebalo da spustim kriterijume, ali šta će muškarcu jaka i samostalna žena?! Poželjne su u svakom smislu rijaliti devojke. Vidim da je mnogo neudatih i razvedenih žena. Problem je što muškarci više gledaju atraktivne žene", požalila se Macura nedavno.

