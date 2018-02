DARKO LAZIĆ NA ODVIKAVANJU: Pevač zbog roditelja odlučio da se reši poroka!

Darko Lazić čvrsto je rešio da se vrati starom načinu života, pa je potražio stručnu pomoć kako bi se što pre rešio poroka.



Zvezda „Granda“ trenutno je na programu odvikavanja u specijalnoj bolnici u Austriji, koja primenjuje najsavremenije metode lečenja bolesti zavisnosti. Prema rečima našeg izvora, pevač se na taj korak odlučio zbog svojih roditelja, koji su se potresili kada su videli snimak kako šmrče beli prah, koji posle maže po nepcima.

- Darko je sjajan dečko, koji ima veliki talenat i potencijal da uspe u životu i zaradi mnogo novca. Međutim, poslednjih meseci on se previše opustio i potegao za porocima, kojih sada želi da se reši. Na tome su insistirali njegovi roditelji, koji su mu predložili da odmah potraži stručnu pomoć. Budući da je njemu porodica najvažnija i da ne želi da oni budu zabrinuti, pristao je da ode na odvikavanje - priča naš izvor blizak Laziću.

foto: Instagram

Kod roditelja Ponovo živi na selu VRATIO SE U RODNI BRESTAČ

Darku Laziću se život promenio iz korena otkako se razišao sa Anom Sević. Nakon što je napustio porodični stan na Košutnjaku, folker se vratio u rodno selo Brestač kod Rume. - Darko nije želeo da se potuca po hotelima i da iznajmljuje stanove jer u selu ima luksuznu kuću koju je napravio. Pevač mnogo radi u inostranstvu, ali zato kada je u Srbiji, ne izlazi iz svog mesta. Svake nedelje dovodi i ćerku na selo. I Lorena obožava Brestač, tako da njih dvoje tamo baš uživaju - kaže naš sagovornik.

U prilog tome svedoče i fotografije koje je Lazić postavio na svoj Instagram profil. Na poslednjoj se vidi kako pozira na pragu svog doma, dok na drugoj stoji ispred luksuznog automobila nedaleko od table koja označava skretanje



On kaže da Darko ne leži u bolnici, već povremeno odlazi na konsultacije.

- Lazićev dobar prijatelj drži tu kliniku u Beču. On mu je predložio najefikasniji program. Budući da se odavno poznaju, on mu je snizio cenu jer je video da pevač ima volju da se izleči. Zasad se drži plana, kao i saveta lekara koji mu je odredio terapiju. Svaki dan je na vezi sa stručnjacima i pridržava se terapije, koja odlično deluje ne njega. Štaviše, on je počeo i da trenira, a promenio je način ishrane. Shvatio je da je pogrešio i želi da se promeni. On ima punu podršku svog brata i roditelja, a snagu mu daje ćerka Lorena, za koju je izuzetno vezan i zbog koje želi da bude onaj stari - završava naš izvor.



Pokušali smo da stupimo u kontakt sa folkerom, ali on nije odgovarao na naše pozive.

za Brestač.



Profitirao POSLE ŠMRKANJA PORASLA MU CENA

Darko Lazić je od snimka na kojem se jasno vidi kako šmrče beli prah samo profitirao. Nakon što je Kurir objavio taj video, pevač je podigao cenu svojih nastupa, i to za 2.000 evra. - Lazić nikad nije imao više nastupa nego sada. Tražen je po celoj Evropi. Bukiran je do kraja godine, a čini mi se da je već dogovorio i novogodišnju tezgu. Dečko radi, pa razbija. Biće dobro ako to pametno iskoristi - kaže naš izvor.

Kurir / Ljiljana Stanišić

Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Instagram

Kurir

Autor: Foto: Damir Dervišagić , Foto: Printscreen , Foto: Instagram