RADA SE POTRESLA KAD JE ANABELA UVREDILA NJENU POKOJNU MAJKU, A SADA UZVRAĆA: Ona je neuračunljiva zbog tableta koje pije!

Na Instagramu je nedavno osvanuo komentar pevačice Anabele Atijas u kom proziva pokojnu majku njene koleginice Rade Manojlović.

Anabela je navela da treba Radu pitati kako su se upoznali njena mama i njen tata. Kako Rada u poslednje vreme nikome ne ostaje dužna, rešila je da Anabeli uzvrati na svoj način.

foto: Pritnscreen

"Videla sam, Instagram je veliko selo, svi se znamo i lajkujemo! Obavaštevamo jedni druge o sebi… A to sa Anabelom… Lomim se između dve opcije. Prva je onako… Da je neko nekulturan, bezobrazan, bahat, bezobziran, ali pre svega baš bezobrazan, a da blagu predstavu o tome nema. Pišeš nešto, prozivaš mrtvu osobu, a o njoj ne znaš ništa, ne znaš čak ni kako se zove. Šta je to? Bahatost, nekultura, bezobrazluk! A druga opcija je… Evo sad se smejem, da nije smešno, bilo bi tužno! Druga opcija je verovatnija. Mislim da je to veliki stres i ludilo, neka nemoć! Možda pije nešto za smirenje, pa te tablete dovode do nekontrolisane i smanjene uračunljivosti. Treba joj oduzeti na to, jer drugo objašnjenje nemam. Opet kažem, ne osuđujem je jer je normalno da brani svoje dete", izjavila je Rada.

foto: Vladimir Šporčić

