JELENA KOSTOV OPLELA PO KOLEGAMA: Svašta se dešava, volela bih kada bi se otkrilo ko kupuje pratioce!

Jelena Kostov nedavno je svoju publiku obradovala novom pesmom, koja posle dva dana od objavljivanja ima skoro 300 hiljada pregleda.

Ova pevačica tvrdi da preglede za svoje pesme na Jutjubu nikada nije plaćala, kao ni pratioce na Instagramu, što nije slučaj sa njenim kolegama.

"Za sat vremena bilo je 10 hiljada pregleda, nije kupljeno, naravno, kao što mi nisu kupljeni ni pratioci na Instagramu. A čujem da se svašta nešto dešava. I ja jedva čekam da se nešto tu uradi, da izađe nešto što bi pokazalo ko ima prave pratioce na Instagramu, a ko nema", rekla je Jelena.

U susret Danu žena Jelena je otkrila i šta očekuje od supruga Miljana za ovaj praznik.

"On mene stalno iznenađuje. Baš su me danas pitali šta očekujem za 8. mart i ja sam rekla da je meni svaki dan 8. mart. On mene stvarno zna da iznenadi. Ne mora da znači da su to neki skupoceni pokloni, nama ženama stvarno malo treba. Malo pažnje, malo ljubavi i to je dovoljno za sreću", rekla je Jelena u emsiji "Premijera".

foto: Damir Dervišagić

(Kurir, Foto:Dragan Kadić)

Kurir

Autor: Kurir