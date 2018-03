SPECIJALISTA ZA PROMENU POLA STIGAO U PAROVE: Na startu otkrio da li je ova takmičarka PROMENILA POL!

Urolog i specijalista za promenu pola, doktor Saša Milošević, gostuje večeras u najpopularnijoj vili na Balkanu.

On je došao u emisiju "Specijalni gosti", kako bi svoja iskustva podelio sa svim takmičarima i gledaocima.

Na samom startu, upitan je da prokomentariše ono u šta sumnjaju mnogi takmičari, da je Aleksandra Vasiljević promenila pol.

- Ja to ne mogu da kažem ovako, ja to ne znam jer u Srbiji ima najvećih specijalista za promenu pola. Da bih mogao to da utvrdim, morali bi da odemo na pregled - rekao je doktor.

Aleksandra je sve te priče o promeni pola demantovala, a da je bila iskrena, dokazao je i "Parograf".

(Kurir.rs)

Kurir

Autor: Kurir