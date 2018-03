LJUBAV JAČA OD SVEGA: Teodora i Bojan ponovo zajedno!

Teodora Radojičić i Bojan Todorovski rešili su svoje nesuglasice i ljubav ponovo cveta.

Ona je imala razgovor sa Bojanom i oprostila mu je sve.

Kako je glasovima publike on vraćen u vilu njenoj sreći nema kraja, u tajnoj sobi su svoju radost što su ponovo zajedno podelili sa gledaocima.

"Večeras se moj Boki vratio i videla sam da su mnogi ludi ovde zli i ako kojim slučajem ja izađem on će biti tu da se bori za nas. to je ono što mene zanima kako će opstati u rijalitju i biti mi veran .Mi smo imali razgovor i rešili smo sve, on je sve objasnio i ja sam procenila da je on iskren. Nadam se da nisam bila u pravu kada sam sumnjala, ali opet kažem vreme će pokazati", rekla je Teodora.

"Hvala svima što su glasali za mene i sada mi se ostvarila želja da budem ovde sa mojom devojkom. Oprostila mi je, mene ovde ne zanima nijedna druga devojka i ja ću se ovde boriti za nas", rekao je Bojan.

