STRAŠNO JE ŠTO SE OVAKVE STVARI DEŠAVAJU DOBRIM LJUDIMA: Žika Jakšić OTKRIO sve detalje PLJAČKE doma Saše Popovića

Producent i voditelj „Grand produkcije“ Žika Jakšić važi za jednog od najbližih saradnika Saše Popovića, ali i njegovog dobrog prijatelja. Nakon što je Sašina kuća opljačkana i iz nje odnet sef, Žika je uz svog prijatelja.

"Ono što znam po Sašinoj priči jeste da su to uradili neki profesionalci koji su znali sve, i da nije kući i gde se nalaze vrednosti. S druge strane, policija kaže da se radi o klasičnoj lopovskoj pljački. Takve stvari se dešavaju ljudima svakodnevno, srećom da niko od njih nije bio kod kuće, jer bi doživeli veliku traumu zbog svega toga", kaže za Žika.

"Strašno je kada se ovakve stvari događaju dobrim ljudima, svi znamo da je Saša mnogima pomogao, a i šta je sve prošao. I onda doživite da lopovi uništavaju ljude koji su dobri i koji nikada nikome ništa nisu loše uradili. Meni se dogodila slična stvar davno, potresao sam se i znam da nije nimalo prijatan osećaj", objašnjava Jakšić.

Kako Saša nema lično obezbeđenje, Žika smatra da mu ni ubuduće nije potrebno.

"Njega obezbeđenje ne može da zaštiti od lopova. Ako neko želi da vas opljačka, on će naći načina da to uradi, kao što su to ovi želeli", smatra Jakšić.

