SRPSKA PEVAČICA PRED POROĐAJ PRIZNALA SA ČIM SE BORI MESECIMA: Što sam ostala trudna kad treba da izdam album

Mia Borisavljević, koja je u devetom mesecu trudnoće, otkriva da njena jača polovina neće biti u sali kada bude rađala devojčicu.

Mia Borisavljević sitno broji do porođaja, s partner Bojan Grujić pruža joj veliku podršku.

"Bojan i ja nismo ozbiljno pričali na tu temu, ali sam nekako došla do zaključka da to ni ja ni on ne bismo želeli. Ja bih volela da on bude tu negde ispred i da stražari, a doktori neka rade svoj posao u sali", kaže Mia. Ona još ne zna kako će se poroditi.

"Još ne znamo kako ću se poroditi, carski rez nije zakazan jer za sada nema potrebe, ja verujem svojoj doktorki Slađi i stručnom timu doktora u Narodnog Fronta, tako da za sada ne osećam apsolutno nikakav strah. Ne znam da li je to dobro ili loše. Čak bih volela da porođaj krene nenadano i da se sve brzo izdešava u jurnjavi, da ne bih imala mnogo vremena za razvlačenje po bolnicama i da ne bih bila u raznoraznim situacijama koje žene proživljavaju čekajući danima svoj porođaj", smatra Mia Borisavljević. Ona kaže da njen izabranik Bojan Grujić jedva čeka da u rukama drži bebicu.

"Bojan je presrećan i jedva čeka da uzme bebu u ruke. Videćemo da li će tako da bude i kad mu zakmeči petu noć zaredom", kroz smeh kaže Mia i otkriva da se, otkako je ostala trudna, susrela sa raznim kritikama.

"Pa da, dežurni kritičari su mi zamerali i što mi se nije video stomak do osmog meseca i što se nisam mnogo ugojila jer to odmah znači da nikakvu žrtvu nisam podnela kao buduća majka, zamerali su mi i što nastupam, jer je trudnoj ženi, valjda, mesto isključivo u krevetu sa brdom hamburgera i grickalica oko sebe. Zamerali su mi i što obuvam štikle i što sam uopšte ostala trudna sada kad treba da izbacujem album po njihovom mišljenju... Ma, svašta nešto, da vas ne davim. Mnogo su slatki i zanimljivi, šta bih ja bez njih!", priča pevačica. Trudnoća je za pevačicu prvi veliki odmor, koji je došao u pravo vreme, nakon 16 godina.

"Prosto sam zaboravila šta znači imati tu slobodu da se probudim kad hoću, da se viđam sa prijateljima kad god poželim, da gledam serije i filmove dok mi se ne smuči TV, da kuvam i eksperimentišem u kuhinji, da ne žurim nigde", ispričala je Mia.

