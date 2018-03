DEJANOVA MAJKA OČAJNA: Moj sin je Dalilina žrtva, pun je MRŽNJE! Nisam ga tako vaspitala

Dejan Dragojević odlučio je da uđe u Parove i podrži svoju ženu Dalilu, a njegova majka Biljana teško podnosi ono što vidi.

"Ušao je sa mržnjom i besom, ne znam odakle mu sav taj gnev. Boli me da ga gledam jer on nije takav, nije tako vaspitavan, niti je tako odrastao. Cela porodica i familija komentarišu da ga ne prepoznaju, da to nije on, a ni ja ne mogu da prepoznam sopstveno dete. Mi smo šokirani njegovim ponašanjem”, kaže Biljana.

foto: Printscreen

"Ne želim da iko pomisli kako sam ja bila protiv njihove veze. I ako ga Dalila koristi kao što pričaju, bože moj, ima 22 godine i nastaviće dalje. Nije mi jasno kakvu borbu vodi sa mnom jer za to ne postoji razlog. Ne razgovara sa bratom, sestrom, sa majkom… To nije normalno. Ja sam ga rodila, odgajila, bio je mažen i pažen kao malo vode na dlanu”, kaže Biljana kroz suze.

“Dalila diriguje Dejanu, ona mu brani da nas vidi, a za narod priča kako ga tera da ide kod majke, a on neće. Kakva je to žena koja može dozvoli tako nešto?! Pa sutra i njoj može isto da se desi”, očajna je majka Biljana.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/Svet/Foto Kurir/Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) NIJEDAN NASTUP NE MOŽE DA PROĐE BEZ OVOG PERFORMANSA: Karleuša zagrmela Ide maca oko tebe, pa skinula momka iz publike do gole kože!

Kurir

Autor: Kurir