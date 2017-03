ACO PEJOVIĆ: Ne uzimam ispljuvane pare kao moje kolege

Aco Pejović ne podržava način uzimanja bakšiša svojih kolega na romskim slavljima, gde im gosti na čelo lepe hiljade evra.



Inspirisan pričom Ljube Aličića, koji je priznao da je za samo jedan minut zaradio čak 25.000 evra na jednoj proslavi, pevač ističe da je on zaradio i više, ali na drugačiji način. Iliti bez pljuvanja!

- Imao sam situaciju gde je bilo i više para od toga (Ljubinih 25.000 evra, prim. aut), ali to su sve stvari koje se dese jednom u karijeri i nikad više. To je ozbiljan novac, a opet, s druge strane, to se sve deli na ravne časti. Nije to: „Evo samo tebi, pa nosi kući“ - priča Pejović i dodaje da ima averziju prema bakšišu koji je stečen na način nepoštovanja izvođača.

- Davnih godina sam prestao da radim svirke takvog tipa. Kad dođeš na takve nastupe, pa ti neko na taj način da lovu, posle ti izađe na nos. Nikada mi nisu lepili novčanice na čelo jer to ne dozvoljavam. Ružno je kada neko pljune novčanicu i zalepi ti je je na čelo, ma koliki iznos bio u pitanju. To je pljuvanje tebi u lice! Ne podržavam i ne volim to. Može jednom na foru neko to da mi uradi, ali ne bi više sigurno nikad. Međutim, svako ima pravo na svoj izbor. Postoje ljudi koji više vole lovu, a ima i onih koji je manje vole (smeh) - kaže pevač.



Duet

SNIMIO SPOT S PRIJOVIĆKOM



Pejovića smo inače zatekli u Luci Beograd, na snimanju spota za duet sa Aleksandrom Prijović. Pored toga što veruje da će pesma postati veliki hit, folkeru je drago što projekat radi baš sa Breninom snajkom, za koju ima samo reči hvale.

Autor: Marija Dejanović,Foto: Damir Dervišagić