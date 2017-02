ALEKSANDAR JE NAPRAVIO POMETNJU: Sve se promenilo posle CECINOG SPOTA! Evo kako je došlo do saradnje Stars 14:38, 05.02.2017. 2

Maneken ne krije da uživa u slavi koju je stekao.

"Lepo mi, super je. Dobijam svakodnevno čestitke na račun izgleda da sam lep. Zahvaljujem se Ceci što me je našla na Instagramu! Super mi je!" rekao je Aleksandar i otkrio kako je došlo do saradnje sa pevačicom.

"Do saradnje je došlo tako što su me saradnici našli na Instagramu. Trebao im je plav, visok dečko, neko ko nije poznat i tako su me angažovali". U međuvremenu se svašta desilo kod Aleksandra, a obožavateljki je sve više što njemu imponuje.

"Za nepunih nedelju dana zapratilo me 5 000 ljudi što pokazuje koliko je sve to odjeknulo. Nisam se nadao da će se podići tolika prašina. Neki fenomen se desio da je došlo do interesovanja", smatra Petrović.

Devojke mu postavljaju razna pitanja - od onih otkud on u spotu pa sve do ponuda za upoznavanje. Aleksandar ne krije da bi voleo da upozna Cecinu ćerku Anastasiju Ražnatović.

"Imam želju da je upoznam, pre svega jer je prelepa. Nisam imao priliku da je upoznam, ali ko zna..."

Aleksandar je priznao da mu se dopadaju pesme sa Cecinog poslednjeg albuma "Autogram", a posebno "Nevinost" u čijoj se ekranizaciji i našao.

"Izuzetno sam srećan što sam bio u spotu za tu pesmu. Ta "Nevinost" mi se na prvo slušanje dopala", priznaje maneken u Premijeri. On je dodao da je Ceca veliki profesionalac i da mu je pomogla na snimanju da izbegne tremu. Cecu ne iznenađuje što je Aleksandar podigao veliku prašinu.

"Mnogo mi je drago zbog njega. Pogotovo jer je iz mog kraja. On čak nije ni pevao a napravio je pometnju", rekla je Ražnatovićeva.

