ALEKSANDRA ODLEPILA ZBOG ČABARKAPINOG PISMA: Smradu, pi*ko imaš dete sa mnom, kako možeš TO da radiš Stars 08:16, 18.02.2017. 2

Kako je rečeno u "Parovima", on je u pismu navodno napisao kako prema Aleksandri jeste osećao nešto, ali da mu nikad nije palo na pamet da napusti svoju ženu Klaudiju.

Aleksandru je razbesnela i sama činjenica da je on napisao pismo, a kada je čula koje sadržine, poludela je. Ona je prvo istakla kako se nada da svi zatvorenici gledaju rijaliti jer ima poruku za Čabarkapu:



"Ja se nadam da ovu emisiju gledaju svi zatvori Srbije! Nadam se da gleda i Aleksandar Čabarkapa, pa bih želela nešto da mu poručim, nadajući se da svi zatvorenici to gledaju… Nadam se da me gledaš, Saša, jer želela bih da ti poručim da si pička. Treba da te bude velika sramota zbog svega ovoga što radiš. Imaš dete sa mnom, pi*ko jedna! Ne smeš sebi da dozvoliš ovo sada što radiš - praviš mi haos, blamiraš me, šalješ neka pisma, uzdižeš Vesnu Rivas koja je mene ovde 20 dana maltretirala i vređala moje dete, zvala socijalnu službu… Je l’ ti sa kurvom imaš dete?! Ako sam ja kurva ti si jedan smrad, pička, pošto dozvoljavaš da se ja vređam. Znači, koliko god mene puta ti ljudi gazili ti si još dva puta toliko zgažen jer si ti muškarac. Ti si jedan smrad, ti mene gaziš. Ti si pička i papučar, jer sve ovo radiš zbog svoje drage! Koliko si nisko pao", vikala je Aleksandra.

foto Printscreen

http://chats.viber.com/kurir

Autor: EPK,Foto: Nemanja Pančić