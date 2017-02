ALEKSANDRA PRIJOVIĆ UPLAŠENA: Preko mog profila PRETE SMRĆU Cecinoj deci!

Pomenutu fotku koja je nastala na Kopaoniku Aleksandra je objavila na svom Instagramu, ali ju je i posle Jeleninog komentara obrisala.

Odmah su krenule spekulacije o razlozima iz kojih je zvezda Granda to učinila, a Aleksandra je na svako takvo pitanje odgovarala da poštuj sve koleginice, te da na tu temu ne želi ništa više da komentariše.

"Ja zaista poštujem sve koleginice, to sam već rekla, i iako sam mislila da o tome više ne govorim možda treba da kažem šta se zaista dogodilo. Protiv Jelene zaista nemam ništa i to što sam obrisala fotografiju sa njenim komentarom nema nikakve veze sa njom. To ima veze sa ostalim komentarima kojih je bilo na hiljade", počela je Aleksandra, a onda je objasnila i kakve komentare je čitala.

"Ja zaista ne mogu ni da ti objasnim kakve su to poruke bile, kakvi komentari. Ljudi su pisali užasne pretnje! Pretili su smrću Anastasiji i Veljku, kako ih treba ne znam šta… Eto, zbog toga sam je obrisala i ponovo je objavila. To je, ipak, moj profil, i smatram da sa njim mogu da radim šta ja hoću, a ovo je bio najlogičniji i najnormalniji potez koji sam mogla da napravim. Jer, ono što su ljudi pisali tamo zaista je bilo strašno", rekla je Aleksandra.

foto Instagram Printscreen

(telegraf)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Instagram