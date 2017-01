ALEKSANDRA SUBOTIĆ: Čabarkapin brak sa Klaudijom je PREDSTAVA! Ja SVE ZNAM, sa mnom je bio 24 časa!

Ljubina ćerka smatra da je Klaudija od cele priče napravila predstavu, a razbesnela se kada je čula da Čabarkapina žena šalje posluženje Parovima povodom venčanja.



"Žena koja može da izjavi da uči svoju decu da mrze drugu, ne treba da šalje bilo šta, meni se ta žena gadi. Ona kaže da ne želi da se pojavljuje u medijima, a sada vidimo suprotno... Ne treba ona da mi pravi palačnike da mi naspe neki mišomor" rekla je Subotićeva i dodala da joj ništa ne treba od Klaudije.

"Neka gleda tuđu decu, tuđu nek ne pljuje. Osećam se izdano, ta kruna njihove ljubavi je predstava. Ja ću iz rijalitija izaći mnogo jača, ovde naučiš kako da se postaviš. On se oženio Klaudijom, pre jedno 6 godina, to je validno venčanje. Kad mu ono venčanje nije značilo, ne znači mu ni ovo. Osećam se izdano, ali eto život je preda mnom. Smešno mi je", kaže Aleksandra. Ona tvrdi da je ispala čovek prema ocu svog deteta, Aleksandru Čabarkapi.

"S obzirom šta sam radila za njega i trudila se oko njega... čekala ga sa svojih 17 godina... eto koliko sam 3 meseca u rijalitiju... ja sam sa ovako malo godina ispala veći čovek prema njemu. Nisam dala da loše pričaju o njemu. Ne bih više nikada bila sa njim. Ja sam njega iskreno volela, značilo mi je", iskrena je Aleksandra.Ona je dodala da bi volela da pokloni nešto Klaudiji za venčanje.

"Poklonila bih joj nešto za šta znam da će joj koristiti sa Čabrakapom", rekla je Subotićeva a Jelena Krunić je dodala da su to Aleksandrine gaćice.

"Ja sam bila sa njim 24 časa, ja sam ta koja sve zna, ali nikad aneću protiv njega ništa izneti. Neka bude spokojan neću nikakvo pismo izneti. To što me pljuvao to je muška sujeta zbog Mladena", smatra učesnica rijalitija. Ona je dodala da se ne plaši Klaudije.

"Ja njoj nisam njoj ništa loše učinila, ona to treba da reši sa svojim suprugom. Plašims esamo za svoje dete, da njeno dete sutra ne sretne moje, jer ona je devojčica. Neću je učiti da mrzi tu decu", rekla je Aleksandra i dodala da nikada nije bila Klaudijina drugarica.

