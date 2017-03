AMIDŽIĆ NE MOŽE DA SE POMIRI SA SMRĆU NAJBOLJEG DRUGA: Još čekam da me MARINKO zovne ili se pojavi

Saznanje da se teško razboleo od raka pankreasa u 37. godini života najteže su podneli njegovi najbliži, a jeza i neverica prožele su celu zemlju. Madžgalj se borio kao lav do samog kraja. Nažalost, posle duge i teške borbe, bolest ga je savladala, a Madžgalj je preminuo 26. marta prošle godine, a od šoka se ni dan-danas niko nije oporavio.

Voditelj Ognjen Amidžić, Madžgaljev najbolji prijatelj sa kojim je godinama bio nerazdvojan, svakako je jedan od njih. Za njega je vreme, kaže, onog trenutka stalo.

"Osećam se apsolutno isto kao i tada. Niti se išta promenilo, niti će se promeniti. U tom smislu nemam pojam o vremenu. Meni je jednostavno neverovatno da njega nema, tako da je, što se mene tiče, taj osećaj večan. Nemam osećaj da ga više nikad neću videti. Isto kao što ga nisam imao ni kad se sve to desilo. I tu se nije promenilo, ništa... ni za godinu dana, niti će se ikada promeniti", iskren je Ognjen Amidžić.

On i dalje ne može da se pomiri sa Madžgaljevom smrću.

"On je jednostavno bio poseban, specifičan, mi smo imali poseban odnos i to je ono što će uvek biti deo mene. Nemoguće je da nestane. Mi smo bili u stanju da se ne vidimo i po tri-četiri meseca i onda kad se vidimo bude kao da smo se videli juče. Taj osećaj ostaje zauvek. Kao da će svakog trenutka da me zovne ili da se pojavi. I tako će biti uvek", priča tužnim glasom Ognjen.



Za Marinkovu porodicu ću uvek biti tu

Na pitanje da li se čuje sa Marinkovom porodicom, Ognjen kaže:

"Trudim se da budem sa njima u kontaktu koliko je god to moguće, i na način na koji je moguće. Nema tu reči koje mogu bilo šta da kažu, život jednostavno ide dalje. Teška stvar za prihvatiti, ali se jednostavno mora živeti sa tim. Bukvalno. Drugog nema. Ako bilo šta treba naravno, uvek ću biti tu za Marinkovu porodicu", rekao je popularni voditelj.

