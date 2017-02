BRENA JE POSTALA ZVEZDA KADA SE ONA POVUKLA: Pogledajte kako danas izgleda Spasa iz Slatkog greha

Misteriju o prvoj dami Slatkog greha ekskluzivno razotkriva Kurir, koji je Spasu Mečanin pronašao u Banatskom Aranđelovu. Spasa se danas preziva Nikolić, ima 63 godine.

Spasa se seća i prvog susreta s Lepom Brenom, koja je došla na njen nastup pre nego što ju je zamenila u grupi.

"Bila je punačka, to sam prvo zapazila, ali i simpatična. Pitala me je da li bi konobari mogli da nameste sto blizu bine za nju i njeno društvo. Kad je videla kako sam ja stala na scenu, prokomentarisala je: "A tek kad ja stanem tako!". Pa to nikad neću zaboraviti", priča za Kurir Spasa kroz smeh i tvrdi da ne može odgovoriti na pitanje ko bolje peva, ona ili Brena.

"Postoje pesme koje bih sigurno ja bolje otpevala, ali i one u kojim bi ona dominirala. Što se tiče njenih hitova, evo, ne mogu da se setim nijednog koji mi se sviđa", rekla je.

