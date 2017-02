EKSKLUZIVNO: Dari u sise strpali 4.000 еvrа! Brena stidljivo uzela 1.000

Dara Bubamara voli sve što vole mladi, ali ona to ipak bolje radi! Folkerki su na jednoj svadbi u dekolte strpali bakšiš od 4.000 evra, dok je njena koleginica, i daleko veća zvezda Lepa Brena, stidljivo uzela tek 1.000.



U prilog tome govore fotografije sa svadbe, koja je prošle godine bila upriličena u hotelu na Novom Beogradu, a na kojima se vidi kako gosti pevačice kite novčanicama od po 50, 100, 200 i 500 evra! I to ne bilo gde.Bubamari su gosti novac stavljali u bujne grudi, dok je Brena šuške stidljivo uzimala od gostiju i stavljala ih na mikrofon. Što je sigurno - sigurno je.Zato je Dara za manje od sat vremena dobila čak 4.000 evra. I to nije sve! Bubamara je dobila i dukat na čelo, plus honorar od 15.000 evra! Malo li je na ovu oskudaciju?! Za razliku od nje, Brena se više ovajdila od honorara, koji je za tu priliku bio čak 20.000 evra za sat vremena, dok je od bakšiša zaradila svega 1.000 evrića.

- Sećam se tog veselja. Jedna ugledna porodica iz Zrenjanina ženila je sina. Bilo je više od 300 zvanica i pevala su najjača imena s naše estrade. Svi su se dobro oparili. Brena je najviše dobila. Za sat vremena pevanja uzela je 20.000 evra, Dara je dobila 15.000, Zorica Brunclik i Snežana Đurišić po 5.000, a Jašar Ahmedovski 2.000 - kaže naš dobro upućen izvor.

Pokušali smo da kontaktiramo sa Brenom, ali ona nije odgovarala na naše pozive. Pozvali smo i Daru, kojoj je trebalo vremena da se seti o kom veselju je reč, ali kad smo joj pomenuli koliko je tom prilikom zaradila, odmah joj se upalila lampica:- Bila je to dobra svadba za nas pevače. Smenjivali smo se na sat vremena. Bili su i Brena, Zorica, Jašar i Đurišićka. Dobila sam i dobar honorar. Napravila sam odličnu atmosferu, zato sam najviše bakšiša i uzela.

