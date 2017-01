(FOTO) NATAŠA ŠAVIJA POSTAJE GLUMICA: Nećete verovati sa kojom SVETSKOM FACOM će glumiti!

Njih dvoje su otkrili detalje o saradnji na novom filmu, u kojem će Šavijin partner biti Čak Noris.

"Ovo moje pojavljivanje na premijeri je najava za sledeći film, koji će isto Šridar raditi i za koji me je angažovao. Mogu samo da kažem - očekujte neočekivano od mene. Biće drugačije od onog na što ste navikli od mene. Širdar je pratio moj lik i delo, a upoznali smo se kada smo pregovarali o filmu". Nataša tvrdi da ulogu nije dobila preko veze.

"On je bio zainteresovan za mene, pa su nas spojili neki ljudi. On je tražio moj kontakt, tako da smo se našli i dogovorili za moju ulogu u tom filmu. Nije bilo preko kreveta, ako ste to hteli da me pitate", kroz smeh odgovara Šavija, aludirajući baš na ono što smo zaista hteli da je pitamo, a reditelj dodaje da je, osim Nataše, za novi projekat angažovao i Evu Ras i Čaka Norisa.

"To će biti komedija, a radnja filma prati devojku koja želi da bude glumica u Dubajiu i mnogo se trudi oko toga, tako da će to biti njena uloga. Jedan od likova će biti Eva Ras, kao i Čak Noris, pa zato ne bih da otkrivam puno o svemu. Film će biti preveden na tri jezika, na belgijski, srpski i slovenački, tako da će to biti jedan projekat eks-Jugoslavije i Balkana", kaže Šridar, mešajući Belgiju bespotrebno u celu priču, dok Nataša oduševljeno klima glavom, zadovoljna što će se naći na setu sa Norisom.

Pitali smo ga i kako je došlo do saradnje sa Šavijom.

"Pa ona je veoma popularna u Srbiji. Tražio sam određene karaktere koji su kreativni, inteligentni i koji znaju kako da rade sa medijima, i nekoga ko bi znao da predstavi sebe i svoju državu na odličan način. A Nataša se čini kao baš takva", kaže indijski reditelj.

