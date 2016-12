(FOTO) SAMO JE HTEO DA DOĐE NA NJENO VENČANJE Ovako ju je nekad TATA držao u KRILU a danas se UDAJE!

Na ovom venčanju biće brojne poznate ličnosti, između ostalih i Ceca Ražnatović i Miroslav Ilić, koji će pravo odatle na novogodišnji nastup.

Venčanju će prisustvovati i tata Bogoljub Karić koji je posle 11 godina ponovo u Srbiji, pošto je obustavljena istraga protiv korupcije i ukinuta poternica koja je za njim raspisana.

Koliko je Danica vezana za svog tatu pokazuje i post koji je nedavno postavila kojim mu se zahvaljuje za sve što je za nju uradio u životu.

(VIDEO) DANICA KARIĆ PROSLAVILA DEVOJAČKO VEČE: Evo šta joj je tata Bogoljub poželeo na Instagramu



"To je ljubav... Tale moj, volim te najviše! Hvala ti što si uvek bio razuman, otvoren, što si mi uvek davao podršku, i daješ, što znam da uvek mogu da ti ispričam sve što treba, i što me voliš beskrajno! Najviše ti hvala što si mi UVEK davao slobodu! Slobodu da budem ko sam, da kažem šta mislim (čak i kada sam bila mala, vodio si me na sastanke i uvek pitao, 'šta ti misliš?' Iako su bili prisutni ozbiljni biznismeni! Car! Pa si me 'zaposlio' kao svoju sekretaricu kada sam imala 6 godina... javljam se na tel i dočekujem goste! Mogu samo da zamislim kako je bilo ljudima koji imaju sastanak sa BK i dočeka ih mala Dana! Hihi!) uvek si me podržao kako bih razvila svoju ličnost kako mi je Bog namenio. Hvala i volim te", napisala je Dana uz fotografiju kada je bila mala i u zagrljaju svog tate.

Foto Nebojša Mandić

Bonus video:

ACA LUKAS ZAPALIO MASU: Folker napravio sjajnu žurku ispred Doma narodne skupštine

http://chats.viber.com/kurir

Autor: EPK,Foto: Printscreen Instagram