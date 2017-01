MILICA PAVLOVIĆ REŠILA FANOVIMA SVE DILEME: Silikoni mi nisu potrebni, dobro sam upakovala obline!

Mlada muzička zvezda Milica Pavlović (25) godinu koja je već na izmaku završava novim albumom simboličnog naziva Boginja, koji je nedavno predstavila publici. Dok fanovi preslušavaju nove numere, veliku pažnju javnosti izaziva i njen privatni život, piše Story.



Spekulacije o navodnoj vezi sa atraktivnim fotografom Dušanom Petrovićem datiraju još od početka leta, ali niko od njih dvoje nije komentarisao te navode. Milica je rešila da stavi tačku na ovu priču i otvoreno za magazin Story progovori o odnosu s Dušanom, ali i o sve učestalijim komentarima da je i ona, poput većine njenih koleginica, estetskom korekcijom uvećala grudi.



Naime, nakon pojavljivanja na promociji svog albuma u smeloj toaleti koja je njene obline isticala u prvi plan, Milica je izazvala brojne komentare. Providna haljina s dubokim dekolteom učinila je da pevačica izgleda seksepilnije nego ikada, ali i time ponovo nametnula pitanje o hirurškoj intervenciji.

Foto: DUŠAN PETROVIĆ

- Planirala sam da dođem na promociju u pantalonama i košulji, ali samo dva dana ranije prijateljica mi je rekla: Toliko si se trudila oko svega i onda na sopstvenu promociju da dođeš u pantalonama? Nikako! Od tebe se očekuje da blistaš. To su bile presudne reči kojima me je ubedila. Pobedilo je ono na šta sam navikla sve koji me znaju, a dizajnerka Kristina Mijačević pomogla mi je da izgledam tako da su svi ostali bez teksta. Bilo je komentara da sam ugradila silikone, ali ja sam samo dobro upakovala svoje obline. Mislim da mi oni nisu potrebni i sve dok se tako osećam, neće biti promena na mom telu – kaže Pavlovićeva i tvrdi da svojim najvećim adutom smatra energičnost.Iako je u potpunosti zadovoljna svojim fizičkim izgledom, pevačica priznaje kako bi ipak želela jednu promenu, a ona se tiče njenog karaktera.- Nikada ne stižem na vreme iako se istinski trudim da ne kasnim. Dan je prekratak za sve što želim da uradim – objašnjava pevačica koja među kolegama, uprkos ovoj mani, važi za velikog profesionalca.Miljenica kako iskusnijih zvezda sa estrade, tako i svojih vršnjaka, ova Leskovčanka veruje da iskrena druženja među kolegama iz njene branše postoje, kao i da u njima nema mesta sujeti.- Sigurna sam da u mom poslu ima prijateljstava. Kolege koje su došle na promociju mog albuma ostavile su na mene utisak da im se zaista svidelo ono što sam predstavila i da me iskreno podržavaju. Verovatno mi se iskrena prijateljstva vraćaju jer se i ja od srca radujem kada neko od njih napravi veliki uspeh – konstatuje pevačica.

Foto: DUŠAN PETROVIĆ

