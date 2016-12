NIJE LJUBOMORAN: Milicu Todorović DEČKO naterao da POKAŽE više mesa!

Milica Todorović priznala je da je njen momak Miloš Paunović, koreograf, savetuje da se u spotovima oblači provokativno i da što češće pokazuje butine.

"Kad snimam spotove, Miloš mi kaže: "Srećo, mora da se vidi butka, da to bude top". Ja ga pitam da barem stavim neke resice, malo da prekrijem, a on mi onda objasni kako treba da serazgolitim jer je sve to šou - biznis", rekla je pevačica.

MILICA TODOROVIĆ ŠOKIRALA PRIZNANJEM: Koristila sam DROGU!

Ona ističe da Milošu ne smeta kada je neočešljana u trenerci, i bez šminke, iako je tera da za scenu bude doterana:

"Uvek sam po kući apa-drapa i kad nemam obaveza, bukvalno izgledam da me se čovek uplaši. Čupava kosa i bez šminke. Onda mu kukam: "Jao, ljubavi, vidi na šta ličim", a on mi kaže: "Ti si meni najlepša bez šminke", poverila se Milica.

Dragan Kadić

Vesti

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Dragana Udovičić