NIJE MOGLA TO DA MU OPROSTI: Zlata Petrović izbacila sina iz stana!

Zlata Petrović izbacila je sina Mikija Dudića iz njenog stana u kom je živeo otkako se razveo od supruge, saznaje Kurir Stars.



Odnosi između poznate pevačice i njenog naslednika su toliko zahladneli da njih dvoje poslednjih meseci skoro i da ne razgovaraju. Kako smo saznali od izvora bliskog Petrovićevoj, sve je počelo kada je ona saznala da se Miki vratio starom poroku kocki, zbog čega je pre nekoliko godina imao ozbiljnih problema.

- Zlata je Mikiju još pre nekoliko godina rekla da više nema nameru da mu finansijski pomaže i da mora da brine o sebi i svojoj porodici. Ona i Hasan su pokrili sve njegove kockarske dugove i posle toga je sve bilo u najboljem redu. Međutim, poslednjih meseci on se vratio na staro, razveo se od supruge i prešao da živi u Zlatin stan - priča naš izvor i objašnjava da mu je pevačica bez konkretnog objašnjena rekla da mora da napusti njenu nekretninu.



- Pre dva meseca Zlata je Mikiju rekla da se iseli iz njenog stana jer ona želi da ga iznajmljuje. Nikome od nas njenih prijatelja nije jasno zbog čega je to uradila. To je mali stan, od kirije za njega može da dobije najviše 150 evra. Ne verujem da joj je baš toliko frka za novac. Ubeđena sam da je ona to uradila da bi Mikija naučila pameti - zaključio je naš sagovornik.



Ovim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt sa Zlatom, ali ona nije odgovarala na naše pozive i poruke.



