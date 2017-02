NIJE SAVRŠEN: Nataša Bekvalac otkrila šta ZAMERA suprugu Ljubi

Da je njihova sreća ono što će ih voditi kroz život, a da je ljubav, uz neophodno poštovanje, čvrsta veza koja će njihov brak učiniti savršenim. Često su za ove dve godine braka bili razdvojeni zbog Natašinih poslovnih obaveza, ali to nikada nije predstavljalo prepreku da ovo dvoje zaljubljenih ljudi svoju zajednicu održe stabilnom.



Drugu godišnjicu braka proveli su uz puno iznenađenja koje je Ljuba poklonio svojoj dragoj, a romantična noć učinila je da se lepa Novosađanka kraj svog dragog oseća poput prave kraljice. Ljuba je njeno srce davno zarobio svojom ljubavlju, pažnjom i razumevanjem, na šta mu je Nataša zahvalna.

"Ljuba je neko ko me voli beskrajno. On mi uvek pruža podršku u svemu" rekla je ranije Nataša i dodala:

"Bitnije mi je da suprug i ja znamo da smo srećni nego da se o tome naširoko priča i piše. Svoju intimu čuvamo u četiri zida i savršeno nam je."

Njihovu sreću ništa ne može da pokvari. Ali postoji samo jedna stvar koja Nataša zamera svom suprugu.

"Biću iskrena. Zameram mu na tome što je preterano stegnut. Jako bih volela da je on ležerniji i opušteniji. Ljuba je čovek koji sve posmatra ozbiljno, za razliku od mene. Smatram da nema potrebe da sve stavlja u jako teške okove, koji mu nisu potrebni. Moj Ljuba je ponekad i moj kritičar. On je taj koji me čini stabilnom i mirnom", pričala je ranije Nataša. Osim šarma i Ljubinog velikog srca, Nataša je pala na to što njen suprug ima odličan odnos sa njenom ćerkom Hanom, koju je dobila iz prvog braka sa bivšim vatrepolistom Danilom Ikodinovićem.

"Hana i Ljuba su drugari. Ali on je nekako uspeo da Hani bude i veliki autoritet. Bez povišenog tona, on na kraju istera svoje. Dok joj ja gotovo sve dozvoljavam, Ljuba je taj koji ume da kaže šta treba, a šta ne" bila je iskrena Nataša Bekvalac.

