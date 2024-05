METEOROLOG RHMZ IZNEO DETALJNU PROGNOZU ZA MAJ: Prvu dekadu obeležili pljuskovi, slede 2 TROPSKA TALASA! Evo kad će biti preko 30C

Zbog klimatskih promena i posledica globalnog zagrevanja proteklih meseci u Srbiji su u nekoliko navrata izmerene letnje i tropske temperature koje će se posle promenjivog početka maja uskoro biti ponovo aktuelne.

Tokom ovog meseca, prema dugoročnoj prognozi, imaćemo dva tropska talasa, odnosno dane u maju sa temperaturom višom od 30 stepeni!

Padavine obeležile prvu dekadu maja

Početak meseca i prvu dekadu maja obeležila su prolazna naoblačenja sa neujednačenom količinom padavina u vidu pljuskova sa grmljavinom, međutim, modeli za dugoročnu prognozu vremena ukazuju na to da će i količina i rasprostranjenost padavina u drugom delu meseca biti manja nego u prvoj polovini.

foto: Nenad Kostić

Sunčano do 24 stepeni, u nedelju opet kiša

U Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ) kažu da nas narednih dana očekuje promenjivo vreme, ali bez većih količina padavina. U petak, 10. maja biće kratkotrajne kiše ili pljuskova ponegde na zapadu i jugu Srbije, dok će u ostalim krajevima veći deo dana biti suvo sa sunčanim intervalima.

U subotu će u gotovo svim krajevima padavine potpuno izostati, biće najviše sunčanih intervala i temperatura ostaje od 20 do 24 stepena Celzijusa.

Meteorolog Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u RHMZ kaže da će u nedelju frontalni sistem, koji je u sklopu polja niskog vazdušnog pritiska iz istočne Evrope, ponovo u većini krajeva Srbije usloviti kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, ali taj frontalni sistem stiže oslabljen tako da već u nedelju uveče očekuje razvedravanje u svim krajevima zemlje malu količinu padavina.

Razvedravanje i prvi tropski talas - Temperatura će narednih dana uglavnom ostati u vrednostima od 20 do 25 stepeni i tako će biti do srede 15. maja. Nakon toga bi u našim krajevima imali kratkotrajni priliv toplijeg vazduha, i u periodu od 15. do 18. maja imaćemo temperature od 25 do 30 stepeni, a 17. i 18. maja lokalno može biti i stepen-dva iznad 30. To bi bila pojava tropskih dana u maju – kaže Slobodan Sovilj. Razlog za porast temperature od 15. do 18. maja je pojačavanje južnog i jugozapadnog strujanja u toplom sektoru polja niskog vazdušnog pritiska koje će krajevima koji se nalaze zapadno od nas donositi veoma obilne padavine. Prvo se veoma obilne padavine očekuju na severu Italije, u četvrtak u oblasti Alpa i zapadnog Balkana, dok u petak 17. maja veoma obilnih padavina biće u regionu Jadrana, u Mađarskoj i Austriji. - Za to vreme, mi se nalazimo u toplom sektoru polja niskog vazdušnog pritiska pod uticajem veoma toplog vazduha i zato očekujemo da kod nas temperatura dostigne 30 stepeni. Padavine će u našim krajevima biti vrlo lokalne i izolovane, biće retka pojava. Ipak, oprez zbog jakih grmljavinskih razvoja u tom periodu je najviše izražen na potezu od severne Italije preko Jadrana i zapadnog Balkana do srednje Evrope. Pratićemo situaciju u našoj zemlji i izdavaćemo upozorenja u slučaju potrebe koja uvek izdajemo za period do 72 časa unapred – objašnjava Sovilj.

Kratko zahlađenje, pa drugi tropski talas

Druga polovina maja će biti dosta toplija od proseka i u našoj zemlji se očekuje da bude sa deficitom padavina. Posle kratkotrajnog naglog porasta temperature do 30 i više stepeni, od 18. do 21. maja treba očekivati kratkotrajno zahlađenje sa povratkom na temperature od 20 do 25 stepeni Celzijusa.

- Do kraja meseca očekujemo ponovo toplo vreme i maksimalne temperature oko 30 stepeni. U većini mesta bi bilo dosta sunčanih intervala, a pojava padavina biće retka ili izolovana u vidu kratkotrajnih lokalnih pljuskova, pre svega u brdsko–planinskim predelima i u zapadnoj i severozapadnoj Srbiji. Oblačni sistem sredinom meseca, koji sa severa Jadrana preko zapadnog Balkana ide prema srednjoj Evropi, trebao bi da ostane dominantan i do kraja meseca u smislu da to bude preovlađujuća putanja oblačnih sistema. Oni bi naše područje obilazili – kaže Slobodan Sovilj.

Maj 2024. topliji od proseka sa prosečnom količinom padavina

Dodaje da treba računati da će maj biti topliji od proseka, da će imati pozitivno odstupanje temperature za bar 1 stepena, a da će količina padavina na kraju meseca ipak biti prosečna u većini mesta, od 60 do 90 litara po kvadratnom metru.

- S obzirom na to da je u prvoj dekadi meseca bilo padavina, istina da su bile neujednačene, u većini mesta trebalo bi da je već dostignuta mesečna norma padavina do kraja meseca – zaključuje Sovilj.

foto: Petar Aleksić

Najtopliji i najhladniji maj u istoriji merenja, prema podacima RHMZ

Najviša temperatura u maju - 19. maja 1996. godine izmereno je 34.9 stepeni Celzijusa

Najmanje izmerena temperatura u maju - 3. maja 1935. godine i iznosila je -1.4 stepena

Maksimalna dnevna količina padavina u maju u Beogradu registrovana je 15. maja 2014. godine, kada je palo 110 litara kiše po kvadratnom metru za samo jedan dan.

- To su količine koje smo imali širom zapadne i centralne Srbije, to su zaista ekstremne količine padavine. Te godine smo imali poplave – kaže Slobodan Sovilj.

April prekinuo niz rekordno toplih meseci

Prva polovina aprila 2024. bila je ekstremno topla, zatim je usledio period zahlađenja zbog čega se smatralo da neće biti rekordno topao.

- April 2024. se očekivano našao u vrhu najtoplijih meseca i on je četvrti najtopliji u istoriji merenja. Prvi najtopliji je bio 2018. godine. Padavine su u aprilu bile ispod proseka u većim delu Bačke, Srema, zapadne Srbije, Beograda, u ostalim krajevima je bila normalna količina padavina, ali smo ipak malo prekinuli niz najtoplijih meseci – kaže meteorolog Sovilj.

