POBEDNICA SNAJKI U AKCIJI: Teodora slala gole slike oženjenom fudbaleru!

Učesnica rijalitija „Parovi“ Teodora Radojičić više puta je priznala da voli žestoke momke, i da se zbog toga udala za jednog takvog, koji je ubrzo i završio u zatvoru. Međutim, prećutala je da je slaba i na sportiste. U prilog tome idu i njene gole fotografije koje je slala jednom oženjenom fudbaleru (ime i prezime poznati redakciji, prim. aut.), do kojih je došao Kurir Stars.

Kako smo saznali, pobednica rijalitija „Snajke“ nekoliko meseci se viđala s poznatim sportistom, ocem troje dece. Njih dvoje su počeli da se sastaju nakon što je njen muž uhapšen.



- Teodora je prošlog leta upoznala fudbalera za kojim je totalno odlepila. Toliko joj se svideo da je nije zanimalo ni to što je oženjen, ali ni velika razlika u godinama - priča naš sagovornik.



On kaže da su njih dvoje imali burnu avanturu i da je zbog njega Teodora stavila silikone. Čim je povećala grudi, slikala se obnažena i svom tadašnjem ljubavniku slala fotke.



- Zbog tog sportiste je bila spremna na sve. Odlepila je za njim i sve je činila da ga zadrži za sebe. Pošto on voli tetovaže iscrtala je sve intimne delove, a želela je da napiše i njegovo ime, ali je od toga odustala. Dok su bili zajedno, često mu je slala svoje provokativne fotografije - završava naš izvor.



Pre nego što je ušla u „Parove“ Teodora nam je priznala da se viđala s poznatim fudbalerom.



- Odličan je frajer. Viđali smo se neko vreme, ali ne želim da otkrijem o kome se radi - rekla je Radojičićeva.



Autor: Foto: Privatna arhiva