RASTA PONOVO O BALAŠEVIĆU! Nećete verovati šta je reper SADA rekao za Panonskog mornara!

"Meni se nije svidelo što si izabrao Balaševića, ja ga ne volim. To je meni nekakav rep u pokušaju. To niti je muzika, niti je rep. Ali ti si doneo emociju i energiju i meni dosadnu pesmu učinio zanimljivom", rekao je Rasta tada, što je izazvalo brojne reakcije kako gledalaca, tako i javnih ličnosti.

Međutim, reper je sada "promenio ploču".

"Nisam ispratio reakciju medija oko onoga što se desilo. Nisam smatrao da je to nešto skandalozno. Moj komentar je bio konkretno samo na Balaševićevo izvođenje, ne na to kakav je čovek, šta radi i čime se bavi, mediji su to izvrnuli i malo rekli neke stvari koje nisu izašle iz mojih usta. Meni je taj takmičar čak dočarao tu stvar i to sam mu i rekao i dao sam mu glas za dalje", rekao je Rasta.

