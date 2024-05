POČINJU 3. NOVOSADSKE POZORIŠNE IGRE: Pogled u bolju budućnost u Pozorištu mladih i čak 10 sjajnih predstava za decu i mlade

Treće Novosadske pozorišne igre, koje će se od 8. do 15. maja održati u Pozorištu mladih u Novom Sadu, donose izuzetan program, mahom predstava za mlade, ali i decu. Deset najrazličitijih - scenski izmaštanih - priča iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Češke, Bugarske i Srbije propituju važne teme današnjeg mladog čoveka koje bi, zapravo sve nas, trebalo da poduče kako da u što skorijoj budućnosti postanemo bolji ljudi.

O najboljima će odlučivati žiri u kojem su: glumica Marija Radovanov, rediteljka Sonja Petrović i kostimografkinja Zdenka Lacina Pitlik.

foto: Miša Obradović i Vladimir Jablanov

Prateći program NPI sastavljen je od nekoliko segmenata: promocije knjige “Dan kao naručen” pesnika za decu Duška Domanovića i dve stručne knjige dr Lidije Kroflin, potom predstave “Zločin i kazna” pozorišta domaćina Igara, promocije studija lutkarstva AU Novi Sad, okruglog stola mladih kritičara i tribine - “Šta mladi traže u pozorištu?”: Na sve prateće programe – osim na predstavu “Zločin i kazna”, ulaz je slobodan, a satnica se nalazi na sajtu Novosadskih pozorišnih igara (https://festivalnpi.co.rs/sr/program-srb).

Cena pojedinačne karte za predstavu je 500 dinara, dok se za grupne posete, kao i za komplet festivalskih ulaznica za sve predstave, dobija popust od 30%.

foto: Jaka Varmuž

“DNEVNIK ANE FRANK” 8. maj, 19 sati, Velika scena (Za publiku stariju od 11 godina)

Pozorište Koper iz Slovenije, u režiji Renate Vidič, stiže sa scenskim uprizorenjem dnevničkih zapisa Ane Frank, koja je počela da ih piše kada je imala samo 13 godina, u skrovištu tavana poslovne zgrade u Amsterdamu, gde se njena porodica, zajedno s prijateljskom porodicom Van Danovih, krila od nacista. Ovo, danas klasično štivo za mlade i odrasle, i dalje je inspiracija za stvaraoce koji nas Aninom pričom podsećaju na strahote Drugog svetskog rata. Ono je svojom neposrednošću dirnulo i koreografa i igrača Sinišu Bukinca, koji je život u skrivanju, a posebno Anin lični doživljaj sveta, prvu ljubav i otpor prema podrazumevanom autoritetu odraslih, pretočio u plesne korake. Njegov ples podseća na besmislenost ratova – prošlih i sadašnjih.

foto: Miša Obradović i Vladimir Jablanov

“TAJNI DNEVNIK ADRIJANA MOLA” 9. maj, 19 sati, Velika scena (Za publiku stariju od 9 godina)

Beogradsko Pozorište “Boško Buha”, u režiji Tanje Mandić Rigonat, izvodi čuvenu dnevničku prozu koja na urnebesno zabavan način prikazuje život pubertetlije-intelektualca. Iako je priča smeštena u osamdesete godine prošlog veka u Velikoj Britaniji, Adrijanovi problemi su univerzalni, i vremenski, i prostorno. On raste u disfunkcionalnoj porodici, preživljava razvod roditelja i odlazak majke iz porodičnog doma, trpi vršanjačko nasilje, otac mu ostaje bez posla, preživljava patnju i sreću koju donosi prvo veliko zaljubljivanje. Ubeđen je da je veliki pisac u nastajanju i u tome ne mogu da ga pokolebaju ni odbijenice koje stalno dobija od BBC-a, kome uporno šalje svoju poeziju. Adrijan s publikom deli svoja najintimnija razmišljanja, vodeći je kroz burne događaje iz svog života kojim defiluju uvrnuti likovi vršnjaka, roditelja, komšija, nastavnika...

foto: Aleksander Bogdan Tompson

“JA, SIZIF” 10. maj, 17 sati, Mala scena (Za publiku stariju od 14 godina)

Bugarski umetnici iz Lutkarske laboratorije iz Sofije dolaze s predstavom u režiji Veselke Kunčeve, koja istražuje put čovekovog večnog povratka sebi. Još od antike, filozofi su otkrili apsurdnost ljudskog ponašanja: kojim god putem neko krenuo, ko god drugi pokušao da postane, koji god put za bekstvo da odabere, uvek se vraća sebi. Ljudski život je ponavljanje jedne te iste radnje: spiralno, isto, predvidljivo. To nas tera da ne meditiramo o smislu, već o besmislenosti ljudskog života.

foto: Mihael Hančovski

“HIC SUNT DRACONES” 10. maj, 19 sati, Velika scena (Za publiku stariju od 15 godina)

Češko Pozorište “Continuo” iz Malovica i njihov reditelj Pavel Štaurač predstaviće se vizuelnom poemom s elementima magije, apsurda i groteske. Njihova predstava kombinuje fizičko pozorište, animaciju materijala i objekata, s principima vizuelnog umetničkog teatra. Ovo je izlet u nepoznati kraj u kojem nas ništa ne podseća na našu svakodnevicu budnog života. To je otkrivanje oblasti koje su drevni kartografi opisali kao „Hic sunt dracones“.

foto: Kristijan Cimer

“PLIŠANA REVOLUCIJA” 11. maj, 19 sati, Velika scena (Za publiku stariju od 17 godina)

Osiječki Kulturni centar u režiji Vanje Jovanovića na ovim se NPI predstavlja pričom o Dušku Radiću koji je na pragu velike promene u životu. Nakon pet godina provedenih na selu, on se vraća u grad kako bi završio studije istorije. Ostalo mu je jedno veče do odbrane diplomskog, veče koje označava kraj njegovog studentskog života i ulazak u svet odraslih. Trenutak od koga mnogi studenti, zbog straha od budućnosti, potajno zaziru, za Duška je samo jedan običan dan, jer, za razliku od svojih vršnjaka, on ima temelj za početak sopstvene revolucije... Međutim, njegove planove prekida dolazak neočekivanih gostiju....

foto: Dimitar Dimitrov

“KLOVN I NJEGOVA DECA” 12. maj, 11 sati, Mala scena ( Za publiku stariju od 4 godine)

Bugarsko Pozorište “Atelje 313” iz Sofije izvešće predstavu u režiji Ženi Pašove i Petra Pašova, priču o deci i klovnu, umetniku koji svoju umetnost predstavlja i malima, i velikima, pred siromašnim i bogatim, na sceni i na trgu. Ko mu zadaje toliko problema i ujedno je njegov najveći izvor ljubavi i inspiracije? Lutke, naravno! One su jedine koje mogu biti naivne i toliko zasmejati ljude, tako sigurne u sebe, i tako glupe - iskrene i pune ljubavi, kao što je njihov tvorac i rodonačelnik - klovn. Na sceni su lutke, koje deca već smatraju svojim prijateljima, i klovn, koji, i mali i veliki znaju, je dobroćudan, naivan i pomalo bezobrazan čovek, ali prijatelj svima, a posebno malima.

foto: Laki Lazarević

“GRAD SVETLOSTI” 12. maj, 19 sati, Velika scena (Za publiku stariju od 10 godina)

Kragujevačko Pozorište za decu i mlade i reditelj njihove predstave David Zuazola izvode posebnnu lutkarsku predstavu koja teži da istraži nove kreativne mogućnosti, koje prevazilaze tradicionalne načine na kojima se zasniva lutkarsko pozorište. Razmišljajući o važnosti uključenja lokalne zajednice u stvaranje ove predstave, hteli su da gledaoci ne budu samo tek puki posmatrači, koji sede na svojim mestima čekajući početak i kraj predstave. Zato nas vode na put na kojem će svaki gledalac steći jedno novo, sveobuhvatno iskustvo...

foto: Gergana Damianova

“HOTEL” 13. maj, 19 sati, Velika scena (Za publiku stariju od 10 godina)

Bugarsko Gradsko pozorište lutaka iz Stare Zagore i reditelj Ljubomir Želev, govoreći o svojoj predstavi, kažu da je ljubav na prvi pogled trenutno sudbonosno poverenje koje nađemo u drugom ljudskom biću i stanje u kojem magnetizam postaje nezasita gozba za dušu i čula. To je i pero koje pleše na vetru, i list koji opada na njemu. Cvet pustinje, istovremeno i duga u kapi kiše...

foto: Mare Milin

“MALA FRIDA” 14. maj, 11 sati, Velika scena (Za publiku stariju od 7 godina)

Zagrebačko Gradsko pozorište “Žar ptica” dolazi s autorskim projektom Jelene Kovačić i Anice Tomić koji nam priča o prijateljstvu koje nas čini boljima, odlučnosti koja nas čini neustrašivima i mašti koja sve čini mogućim. Inspirisan je detinjstvom meksičke slikarke Fride Kalo. Sedmogodišnja Frida vodi nas u Meksiko, u porodičnu kuću Kalovih, gde Frida pokušava da ojača svoju bolesnu nogu, zbog koje je vršnjaci izbegavaju i zovu "Frida Drvena noga". Dane provodi družeći se sa roditeljima i životinjama, ali mašta i o stvarnim prijateljima koji joj se ne bi rugati. Jednoga dana u njen život ulazi stvarni dečak, koji će tek uz Fridu spoznati šta znači biti prijatelj.

foto: Gido Menkari

“CRVENKAPA” 15. maj, 11 sati, Velika scena (Za publiku stariju od 7 godina)

Italijansko Pozorište “Zakes” iz Firence u režiji Luane Gramenje otkriva nam da deca daleko od majčinih očiju prelaze granice i suočavaju se s opasnostima i rizicima, ali i svojim strahovima. Jezici igre, pozorišta lutaka i muzike, delikatni su instrumenti kroz koje se priča ova priča. Zmajevi se mogu ubiti ili pripitomiti, ali u svakom slučaju moramo ih poznavati. Tako moramo i mi, bili dete ili odrasla osoba, moramo upoznati sebe da bismo prevazišli svoje strahove. Jer, hrabri nisu oni koji se ne boje, već oni koji odluče da ne skidaju pogled sa straha.