ŠABAN POSLAO ŽENU DA MOLI POPOVIĆA: Sale, vrati mi muža u Grand!

Šaban Šaulić želi da se pošto-poto vrati u žiri „Zvezda Granda“! Kako Kurir ekskluzivno saznaje, kralj narodne muzike napravio je prvi korak ka pomirenju sa Sašom Popovićem. Doduše, ne lično, već je kod direktora „Granda“ poslao suprugu Gocu da ga moli da joj muža vrati u svoju produkciju!



Tajni sastanak



- Šaban se pokajao što je napustio mesto predsednika žirija „Zvezda Granda“! Želi da se što pre vrati. Dugo je razmišljao kako to da ostvari jer su odnosi između njega i Popovića zategnuti, pa je odlučio da Goca uzme stvar u svoje ruke - priča naš dobro obavešten izvor.



On dodaje da je Goca odmah otišla kod direktora „Granda“.

- Sastali su se u najstrožoj tajnosti u Popovićevoj kancelariji. Saša izuzetno ceni porodicu Šaulić, posebno Šabana. Zato mu je i bilo krivo što je on napustio žiri njegovog takmičenja. Razgovarao je s Gocom o njegovom povratku, ali zasad ništa definitivno nije odlučeno - završava naš izvor.



Inače, Šaban Šaulić je posle svađe s Anom Bekutom odlučio da posle tri sezone u „Zvezdama Granda“ pređe u konkurentski tabor, kod Željka Mitrovića, i bude stalni član žirija u „Pinkovim zvezdama“.

- Imao sam želju da nešto promenim. Onaj ko ne vredi i ne može da promeni ništa. Drago mi je da ja mogu. Znaš kako, lepo je kad pređeš iz šabačke Mačve u Barselonu - rekao je prošle godine pevač.



Bori se sa četiri žene



Juče smo pokušali da stupimo u kontakt sa Šaulićem, ali on nije odgovarao na naše pozive. Šaban je nedavno ipak priznao da pati za „Grandom“.

- U „Grandu“ sam se lepo osećao, a danas imam veću obavezu u „Pinkovim zvezdama“, pre svega zbog toga što sam jedini muškarac. Treba se izboriti sa četiri žene i za sada plivam veoma dobro. Ali moram da kažem da su i one mnogo fer prema meni, pa me malo i čuvaju - rekao je Šaban za bosanske medije.



O bivšim kolegama iz žirija

JK DA SKRATI JEZIK, BOSANAC NEBITAN!



Na pitanje da li mu nedostaju kolege iz žirija Karleuša i Bosanac, Šaban je za bosanske medije rekao:

- Ne bih sad mogao reći da mi baš nešto mnogo nedostaje. Ona ima sve što treba da ima jedna žena, osim jezika, koji joj je onako podugačak. Ona ga ima i viška. Mislim da ne bih mogao da se pozdravim sa Bosancem, mada mi on ne smeta ništa u životu ili, bolje rečeno, ne znači ništa. On nije to što sam ja, niti je bio, niti će biti. Ja sam ipak gospodin u životu, gledam svoje stvari i ne želim niti mogu bilo koga da vređam. Nije mi uopšte bitan u životu.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Ljiljana Stanišić,Foto: Dragan Kadić