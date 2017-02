POKAZALA STOMAČIĆ? Severina, jesi li trudna?

Na sve to, pevačica nekoliko puta rukom grli stomak, a to je potez karakterističan za trudnice!

Novim spotom za singl „Kao“ Severina Kojić zaintrigirala je javnost u regionu zbog toga što je u nekoliko kadrova pokazala stomak nalik trudničkom.



Seve u video-klipu ima haljinu koja je malo šira, pogotovo u struku, što inače nije njen stil oblačenja. Na sve to, pevačica nekoliko puta rukom grli stomak, a to je potez karakterističan za trudnice! Naravno, i nas je navelo da se zapitamo da li nam na taj način signalizira lepe vesti.



Ovo nije prvi put da Kojićeva na ovaj način intrigira javnost. Početkom prošle godine, kad je sa suprugom Igorom Kojićem bila u Dubaiju, objavila je fotografiju na kojoj je imala malo veći stomak, pa se danima nagađalo da li je u drugom stanju. Ispostavilo se da je to bila samo lažna uzbuna.



E.K.

Autor: Foto: Promo