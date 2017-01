ŠOKANTNO PRIZNANJE ĆERKE DINA DVORNIKA: 3 godine sam trpela ZLOSTAVLJANJE!

Naime, ona je poželela da svojim pratiocima snimi video u kom će otkriti 10 stvari o njoj koje javnost nije znala.

Međutim, pored toga što je otkrila da zubi nisu njeni, da je vrlo neuredna osoba i slično, otkrila je i da je bivši momak fizički zlostavljao.

"Uglavnom sam išla iz veze u vezu. Sve momke koje sam imala bila sam u vezi minimalno dve godine. Prošla sam ih stvarno svakakve. Imala sam jednog dečka s kojim sam bila tri godine i koji me fizički zlostavljao. Moram priznati da mi taj period u životu baš i nije bio drag, iako nisam znala tačno šta je to, jer niko nije puno pričao o tome. Taj deo mog života me je poprilično obeležio. To fizičko zlostavljanje se nije događalo samo kod kuće, već se pred kraj dogodilo i ispred mojih prijatelja. Kad su oni to videli, više nisam imala načina na koji bih to sakrila od njih i prekinula sam tu vezu", rekla je ona.

Ela je objasnila i da je posle toga imala noćne more.

"Nakon što smo raskinuli, 2 godine sam imala noćne more. Tačnije sanjala sam stalno jedno te isto. Sanjala sam kako sam u snu ja kao mislila da smo prekinuli ali u stvarnosti nismo. U svakom svom snu sam na drugačiji način bežala od njega, pokušavala sam na različite načine da on nestane. Te noćne more su mi se događale čak i sa idućim dečkom koji je morao trpeti to sve. Sad, posle toliko godina mi je konačno prošlo sve. To me je definitivno označilo kao osobu, promenilo me je dosta."

Elinu šokantnu ispovest pogledajte u video snimku na 9:17 minuta:

Autor: EPK,Foto: Printscreen