STARLETU UHVATILA PANIKA: Maci Diskreciji kazna za prostituciju 150.000 dinara!

Senada Nurkić, kako je Macino pravo ime, koju je magazin Kurir Stars raskrinkao nakon što je s jednim klijentom ugovarala seks za novac, mogla bi da završi i iza rešetaka ukoliko se dokaže da je težina prekršaja adekvatna delu koje je počinila. To je u razgovoru za Kurir potvrdio Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu.On kaže da Prekršajni sud još uvek ne može da reaguje jer čeka dokaz koji će im dostaviti MUP.- Prostitucija je prekršajno delo. Ukoliko bude podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, koji policijska stanica treba da podnese, i u toku postupka mi dobijemo informacije da je napravila prekršaj, ona će biti saslušana. Kazne su od 50.000 do 150.000 dinara, a druga alternativa je kazna zatvora. To zavisi od težine prekršaja koji je počinjen. Nama treba dokaz koji će dostaviti MUP - kaže za Kurir Marinović.Pozvali smo i policiju, ali nam je rečeno da najpre svi dokazi moraju biti prikupljeni da bi u javnost mogli da izađu sa informacijama.Za to vreme Maca Diskrecija nema mira. Kad je videla naslovnu Kurir Starsa, koji je razotkrio njen pravi posao, odmah je pozvala klijenta na kojeg je posumnjala da ju je ocinkario.

- Starleta celu noć oka nije sklopila. Mnogo se uplašila. Zivkala je redom klijente s kojima je ugovarala seks za pare. Drala se i pretila muškarcima. Ne shvata da je sama kriva što je postavila oglas, u kojem je stavila svoj broj telefona i fotografiju. Pokušava da se opere i zataška aferu kako ne bi bila privedena zbog prostitucije - priča naš izvor.Pozvali smo Macu, ali ona nije odgovarala na pozive. Prema našim informacijama, ona se trenutno priprema za ulazak u novu sezonu rijalitija „Parovi“.

RAZUME JE Marić brani starletu

MACA JE JEDNA NAPAĆENA DUŠA



Milomir Marić tvrdi da Maca Diskrecija nema veze s prostitucijom. Na naše konkretno pitanje zašto dozvoljava da prostitutka uđe u rijaliti, nije imao konkretan odgovor.

- Ja sam u Zagrebu, trenutno čitam Kurir i ne verujem da je to istina. Ona je jedna mučenica, siroče, nemojte se poigravati sa tom nesrećom. To je napaćena duša, žrtva ovih ratova i užasa. Ona želi da bude pevačica i ove što se bave prostitucijom u honorarnom radu optužuju Macu da je prostitutka. To je ceo problem - smatra kralj rijalitija.

Plati pa klati

BRANKO RUŽIĆ: LEGALIZUJTE PROSTITUCIJU



Jedan od onih koji se zalažu za legalizaciju prostitucije je i predsednik Izvršnog odbora SPS Branko Ružić.

- Uvažavajući svačije pravo da intimu zadrži za sebe, smatram da je neodgovorno biti lažni moralista. Siguran sam da ima korisnika iz svih sfera društva - sportista, poslovnih ljudi, političara, dece poznatih... Najotvorenije se zalažem za uvođenje prostitucije u normu, u legalne tokove - rekao je Ružić svojevremeno za Kurir.

