TIJANA AJFON ŠOKIRALA IZJAVOM: Ponovo ću uzeti drogu! Čovek ne treba da beži ni od čega!

Starleta je rekla kako je sada "čista", kao i da je promenila svoj život. Međutim, priznaje da bi verovatno ponovo probala narkotike.

TIJANA AFON U VRTLOGU DROGE: Kokain bi mogao da mi uništi život

"Nikad ne reci nikad! Probala sam, nisam to nikad ni krila. E sad, ako mi se prohte nekada da ih opet probam, što da ne, sve je to OK, čovek ne treba da beži ni od čega. Uvek sam radila ono što sam osećala da treba, sve sa opravdanjem i stavom, tako ću i drogu uzeti ako osetim potrebu za njom. Sada u vili ne osećam potrebu ni za čim", rekla je Tijana, a potom odgovorila Milošu Bojaniću koji je nedavno izjavio da bi ga bila sramota ima ćerku poput nje.

Foto: Printskrin

"Sram ga bilo! Neka se stidi svojih godina i te ofarbane kose. Koliko ja znam, o njegovim sinovima bi knjige mogle da se pišu, a taj matori perverznjak bolje da ćuti, presešće mu svaki dolazak u vilu", rekla je Tijana.

Tokom dana kada se borila sa narkoticima, pričalo se da je Tijanu otac izbacio iz kuće, a ona navodi kako ne bi preživela da ga vidi u vili "Parova".

"Ne daj Bože! Ne verujem da bi moj tata ušao, a kada bi se kojim slučajem to desilo, on u vilu, a ja iz vile! Neću da cela Srbija gleda naš odnos", kazala je starleta.

(Star)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Printscreen