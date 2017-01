TOPALKO OTKRIVA PORODIČNE TAJNE: Moja Vesna razmišljala da abortira, Helenu sam dobio sa 20 godina!

"Uopšte nismo planirali dete. Imali smo 20 godina, ali to je bila božja volja. Ja sam bio hrabriji od Vesne iako sam bio mlađi, ona me je pitala da li da abortira. Rekao sam joj, ti to možeš da uradiš samo bez moje volje, ali ćeš onda ti i doktor koji to uradi završiti na prvoj banderi", otriva Topalko.

Inače, on je nedavno izjavio da je razmišljao da ima još dece, ali da Vesna više neće da rađa jer ima 44 godine.

Ali zato očekuju unučiće od Helene.

