VENDI PROZIVA BEKUTU I MRKU To je ljubav po NOVCU i pohoti! Degutantno je što razmišlja samo O SEKSU

Vendi je u Jutarnjem programu prelistavala štampu kada je dala scvoj mišljenje o poznatom paru.

"Estrada je politika. Neke pevačice pevaju na trgu za 200 ljudi, a pevaju za punu cifru. Zašto bi se neki ministri ili bivši ministri švrćkali oko nekih pevačica, iako su oženjeni i imaju hiljadu ljubavnica oko sebe? To su razni bivši Mrka, Trka, Frka... Ima ih", bez dlake na jeziku rekla je Vendi, aludirajući na Milutina Mrkonjića i Anu Bekutu. Ona je dodala da njih ne povezuje ljubav, već novac.

Foto: Aleksandar Jovanović Cile

"To je ljubav po novcu i po pohoti, a seks nije ljubav. Nisam čula do sada da se gospodin hvali ljubavlju, a da nije spomenut seks. Taj čovek je čovek pohote i namagnetiše sebi slične partnere. On može da razmišlja samo o seksu o novcu. Degutantno je da čovek od sedamdeset i nešto godina uopšte razmišlja o seksu i da bude "udarna igla", unutrašnji sadržaj i duhovnost", rekla je Vendi u Jutarnjem programu kod Srđana Predojevića.

