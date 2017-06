(VIDEO) PROSVIRALA: Nova muzička fontana na Slaviji radi punom parom! Pogledajte

Beograđani su danas po prvi put mogli da u potpunosti uživaju u novoj fontani na Slaviji, da upravljaju vodoskocima i čuju njen muzički repertoar.

Danas, su zainteresovani građani bili u prilici da diriguju fontanom, tako što su pokretima ispred kontrolnog pulta povećavali i smanjivali pritisak vode.

Što se tiče muzičkog repertoara mogli su se čuti hitovi Majkl Džeksona i Simpli reda.

Iz grada kažu, da će se muzika puštati dva puta dnevno i to radnim danima od 9.00 do 11.00 i od 20.00 do 22 sata, a vikendom od 9.00 do 12.00 i od 18.00 do 22 sata.

