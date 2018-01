SINIŠA MALI: Deset odsto veće plate za zaposlene u predškolskim ustanovama

Mali je istakao da su adaptacijom dobijena 54 mesta u vrtiću, a ujedno i najavio povećanje zarada za 10 odsto u odnosu na decembar svim zaposlenima u predškolskim ustanovama grada Beograda.

– Grad Beograd će ispoštovati odluke Vlade Srbije iz decembra o povećanju plata u prosveti za 10 odsto, pa tako zaposleni u predškolskim ustanovama od januarske plate mogu da računaju na taj novac. To je još jedan način da kažemo hvala svim ljudima koji rade sa našom decom, a kako se finansijska situacija u državi i gradu bude poboljšavala, tako će se otvarati prostor za nova povećanja. Zbog toga je važno naglasiti koliko je bila značajna konsolidacija javnih finansija i vraćanje 500 miliona evra dugova nasleđenih od prethodne gradske vlasti. Sada grad ima novac i zbog toga se bavi kanalizacijom, vodovodom, fasadama, ali i ulaganjem u vrtiće – rekao je Mali.

Mali je naglasio da nova 54 mesta u vrtiću u Ovči predstavljaju nastavak politike koja se u Beogradu sprovodi u poslednje četiri godine, a prema kojoj se svaki slobodan prostor adaptira u vrtiće, sve dok lista čekanja ne bude u potpunosti neutralisana.

– U Ovči ćemo graditi i kombinovanu ustanovu u kojoj će biti vrtić sa centralnom kuhinjom. Ona će snabdevati hranom sve predškolske ustanove na levoj strani Dunava. To znači da će distribucija obroka na ovoj strani Dunava biti brža i efikasnija – rekao je Mali.

On je istakao da je za 2018. godinu planirano otvaranje još 2.000 mesta u vrtićima. Opština Vračar, naveo je Mali, ustupila je 800 kvadratnih metara prostora koji će biti adaptirani, nakon čega će još 300 mališana biti upisano u vrtić, a lista čekanja na toj opštini praktično neće postojati.

– Za vrtiće sređujemo i adaptiramo staru opštinsku zgradu u Sopotu, u Surčinu nekadašnju zgradu škole, a u Borči ćemo nadzidati dva objekta, čime ćemo obezbediti još 500 mesta u vrtićima. Nastavljamo i sa projektom „Mreža škola”, i tokom ove godine ćemo adaptirati prostore u šest osnovnih škola na teritoriji grada. Tokom prošle godine u okviru tog projekta adaptirane su tri škole, a nakon ovih šest, ukupno ćemo sa ostalim projektima obezbediti oko 2.000 mesta u vrtićima – naveo je gradonačelnik.

On je dodao da očekuje nastavak inicijativa privatnih vrtića i istakao da je njihov broj od 2013. godine do danas porastao sa 40 na skoro 250.

– To je dokaz da je naša odluka da privatne vrtiće uključimo u sistem refundacije bila više nego ispravna. Refundacija ide sve brže i završava se do 15. u mesecu za prethodni mesec. To je politika od koje nećemo odustati jer je naša želja da svako dete u Beogradu ima mesto u vrtiću. Podsetiću vas da je 2013. godine u beogradske vrtiće išlo oko 49.000 mališana, dok je danas taj broj oko 71.000. Veći broj dece u vrtiću znači rast standarda, ali i da je veći broj roditelja zaposlen, što se poklapa sa podatkom o rekordno malom broju nezaposlenih u Beogradu – rekao je Mali.

Događaju su prisustvovali sekretar za investicije Luka Petrović, sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak, podsekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Igor Raičević, kao i predsednik opštine Palilula Aleksandar Jovičić.

Predsednik opštine Palilula zahvalio je gradonačelniku Beograda jer je investicija od 15 miliona dinara stigla u Ovču.

– Za nas na opštini Palilula je to veoma bitno, jer želimo da deca imaju adekvatan prostor za vrtić. Centralna kuhinja će u budućnosti biti tema broj jedan, i tu takođe očekujemo snažnu podršku Grada Beograda. Mi ćemo u svakom slučaju pratiti politiku grada i u isto vreme nastaviti da radimo stvari koje pozitivno utiču na natalitet, a tu pre svega mislim na kolica za bebe koje obezbeđujemo mladim bračnim parovima, dok će đaci prvaci dobijati sve što je potrebno za prvi razred – rekao je Jovičić.

(Kurir.rs/Beoinfo, Foto: Beoinfo)

Kurir

Autor: Kurir