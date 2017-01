MALI: Grad ove godine menja 70 km vodovodnih cevi u centru grada i Novom Beogradu

Mali je, nakon što je prisustvovao akciji lomljenja i uklanjanja leda u rukavcu kod Velikog ratnog ostrva, na brodu "Topčiderka", istakao da je jedini problem u gradu, usled lošeg vremena i niskih temeratrua, pucanje starih vodovodnih cevi.

"To su one stare azbestne vodovodne cevi, na čije pucanje ne možemo da utičemo jer su stare i 40 do 50 godina", rekao je Mali.

Kako je rekao, taj problem će biti rešen, jer će ove godine biti zamenjeno 70 kilometara vodovodnih cevi, u strogom centru grada i na Novom Beogradu, kako ne bismo imali probleme narednih zima.

Autor: Agencija TANJUG,Foto: Beoinfo