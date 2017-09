VUČIĆ PONOVO NASAMARIO VOJSKU: Vojnicima, oficirima i podoficirima opet smanjena plata

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećavao je, dok je bio

premijer, povećanje plata pripadnicima Vojske Srbije, ali umesto toga srpske vojnike očekuje zapravo smanjenje primanja.

Naime, kako tvrdi Novica Antić, predsednik Vojnog sindikata Srbije, Vučić je kao odlazeći premijer svojim zaključkom od 11. maja dao saglasnost ministru odbrane Zoranu Đorđeviću da izmeni pravilnik kojim se uređuju plate pripadnika Vojske, i to tako što se u platu vojnika uračunavaju topli obrok i regres.

To praktično znači da su vojnicima sada dodatno umanjene plate za iznos toplog obroka i regresa, koji će im se odsad odbijati od već mizernih zarada.

- Već dugo ističemo problem da pripadnici Vojske nemaju regres i topli obrok, što je protivzakonito, jer je poslodavac dužan da nam to obezbedi. To je, uostalom, i jedan od razloga zbog kojih mi ulazimo u pregovore s nadležnima da dobijemo kolektivni ugovor. Međutim, sada se našao neko pametan u Ministarstvu odbrane da izmisli propis kojim će da kaže da u plate imamo ugrađen regres i topli obrok. To je nebuloza - navodi Antić i dodaje:

- Izmenili su već i pravilnik o platama pripadnika Vojske, u koji su to uneli. Sve to je nedopustivo jer su regres i topli obrok neoporezivi deo i ne mogu biti sastavni deo plate. A ako nam sad ulazi u platu, to automatski znači da nam je plata manja. Eto, obećana nam je veća plata, ali nakon ovakve odluke, nama će plata zapravo biti još manja.

Antić kaže da će Vojni sindikat Srbije narednih dana početi ozbiljne pripreme na organizaciji masovnijih, višednevnih i radikalnijih protesta, a očekuju da im se pridruže pripadnici policije, penzioneri, prosvetari...

- Ako treba, nekoliko dana ćemo ostati ispred Vlade ili Predsedništva. I šatore ćemo podići, kao što je to bilo i u nekim okolnim zemljama, pa da vidimo ko će biti tvrdoglaviji - zaključuje on.

Kurir je pokušao da dobije odgovor iz Predsedništva Srbije, ali se sa Andrićevog venca niko nije oglašavao

Zapošljavanje u Vojsci

U Ministarstvu odbrane nisu odgovarali na naša pitanja povodom

tvrdnji Vojnog sindikata, ali su saopštili da su juče otvorili konkurs za

prijem 675 profesionalnih vojnika.

Potencijalni kandidati su svi državljani Srbije koji su dobrovoljno

odslužili vojni rok s oružjem i mlađi su od 30 godina. Inače, zbog

malih primanja, Vojsku je poslednjih godina napustio nemali broj

profesionalnih vojnika.

Primanja u Vojsci Srbije

profesionalni vojnik 32.000 dinara

podoficiri 40.000 dinara

pukovnik 90.000 dinara

general 130.000 dinara

Brojka

81 odsto pripadnika Vojske zarađuje manje od republičkog proseka

Činjenice

Ovako je govorio Vučić

16. april 2017 - Plate vojnicima i podoficirima biće znatno

povećane, a nešto manje povećanje plata sledi višim činovima u VS

8. maj 2017 - Vojsci će biti drastično veće plate

