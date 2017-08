RODITELJI GURNUTI U NOVE POZAJMICE: Zadužujemo se i zbog đačke torbe!

Prosečan trošak za knjige, školsku opremu i odeću je oko 200 evra, što je za mnoge cela plata, i velika većina porodica u Srbiji to ne može da priušti, pa uzima kredite

Ideja da se krediti ponude kao rešenje za troškove polaska dece u školu dovoljno govori o tome kako žive građani Srbije.



Ljudi ne mogu da obezbede oko 200 evra, koliko je u proseku potrebno za opremanje jednog đaka, jer je za mnoge to cela jedna plata. Ako roditelji imaju dvoje dece, to znači da će morati da prežive mesec dana bez dinara!



Situacija je mnogo teža ako, na primer, u jednoj porodici radi samo jedan roditelj, ali i ako se zna da trošak za opremanje jednog đaka može da dostigne i oko 55.000 dinara! Knjige su od sedam do 16.000 dinara, sveske i ostala školska oprema od 3.700 do 22.000, a odeća od šest do 18.000 dinara.



Ne živimo normalno



Zoran Mihajlović, potpredsednik veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže za Kurir da ga ne iznenađuje što građani podižu kredite i za polazak dece u školu jer je jasno da se ne živi ništa bolje nego ranije. Zato je, dodaje, jedan od načina za snalaženje, u situaciji kada morate da spremite dete za školu, pozajmljivanje novca.

- Sve to pokazuje kolike su nam plate, kada ne mogu da obezbede ni te osnovne potrebe. To je ono što je poražavajuće, ali i ponižavajuće za sve nas. Radimo više nego naporno, ali ne možemo da živimo normalno - ističe Mihajlović.



U Udruženju bankarskih klijenata Efektiva upozoravaju da neko ko nije uspeo unapred da obezbedi novac teško da će nakon zaduživanja uspeti da odvoji sredstva za ratu, osim ako ne smanji troškove na nekoj drugoj strani.



Paprene cene



- Za opremanje osnovca treba do polovine prosečne plate. Podizanje kredita u tom iznosu pokazuje da živimo u siromaštvu jer prosečna porodica ne može da skupi taj iznos tokom godine spremajući se za taj izdatak - ističe Mirjana Uzelac iz Efektive.