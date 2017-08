OD SEKRETARICE DO DIREKTORKE: Kako je članica PUPS Mira dovela državnog giganta na ivicu provalije! Za nju rade slikar, pilot, geograf!

BEOGRAD - Mira Petrović, direktorka „Pošte Srbije”, koja je na tu poziciju došla zahvaljujući članstvu u Partiji penzionera, dovela je ovo javno preduzeće do granice da postane gubitaš jer dobit ostvaruje samo zahvaljujući iznajmljivanju prostora.

To praktično znači da ukoliko se otkaže najam prostora „Pošte Srbije” ovo preduzeće bi poslovalo sa gubitkom od 23 miliona evra. Kako bi se izbeglo da se crno na belo vidi, odakle je i zaista zarada preduzeća, ne prijavljuje se struktura prihoda.

S druge strane, međutim, uvidom u dokumentaciju o poslovanju pod rukovodstvom Petrovićeve zabeležen je pad u svemu onome gde bi „Pošta“ trebalo da zarađuje da bi bila i zaista održivo preduzeće.

foto: Beta/Emil Vaš

Tokom angažmana Petrovićeve zabeležen je pad dobiti u uslugama uplate i isplate, ali i u IT sektoru, kao što je kablovska televizija. Pad je uočljiv u uslugama i to: postekspresa, finansijskim - uplate i isplate i drugi novčani poslovi na šalterima pošta, ali i u IT sektoru - kablovska televizija i informatičke usluge.

Primera radi usluge elektronske pošte su za 2017. planirane za 25 odsto manje nego prethodne. Jedan od osnovnih razloga za lošije poslovanje je činjenica da Petrovićeva ne samo što ne ulaže u „Poštu“, već ne nabavlja ni sredstva za rad u pojedinim sektorima. Izvor „Blica” iz ovog preduzeća navodi da je dosta sumnjiv i način obrade podataka u „Pošti“.

- Iako imamo najsavremniji SAP sistem za bazu podataka u koji su još ranije uložena ogromna sredstva kako bi poslovanje bilo savremenije, ali i što je bitno, svaki potez vidljiv i podložan proveri, izgleda da sve više prelazimo na papir, mašinu ili olovku. Jedini razlog može biti da se nešto krije ili pokušava sakriti - kaže izvor lista.

foto: Beta/Emil Vaš

Ali zato Petrovićeva nije uspela da sakrije da samo u poslovodstvu ima 52 zaposlena. Među njima je i diplomirani slikar, pilot, profesor odbrane, geograf, oficir policije. I u njeno vreme nastavljena je praksa njenog prethodnika Milana Krkobabića, pa je „Pošta Srbije“ Meka i uhlebljenje prvenstveno za članstvo PUPS ali i za ‘burazerske varijante’.

Međutim, za razliku od Krkobabića koji se ipak u radu oslonio na pojedine kadrove „Pošte“ i napravio rezultat od 2014. do 2016, njegova naslednica je kao prvi potez imala smenu upravo tih kadrova od kojih su neki imali iskustvo i po 20 godina.

Specijalni savetnici Mire Knežević imaju mesečna primanja oko 150.000 dinara, dok je prosečna plata poštanskih radnika niža od republičkog proseka i iznosi oko 36.000 dinara.

- Dok proširuje poslovodstvo, s druge strane, nema poštara, pa otuda zaposleni ne mogu na godišnji odmor. Dani godišnjeg se protivno zakonu i kolektivnom ugovoru pretvaraju u slobodne dane. Po poslednjim podacima Samostalnog sindikata poštanskih radnika, poštari i drugi zaposleni imaju ne dane, već 2.500 slobodnih meseci - kaže izvor iz „Pošte Srbije“.

Od sekretarice do direktorke

Razvojni put Mire Petrović mogao bi se opisati kao - uspešan. Karijeru je počela kao sekretarica predsednika PUPS Milana Krkobabića, a na poziciju v.d. direktora „Pošte“ iako nema odgovarajuću stručnu spremu. Formalno, Petrovićevu za čelnu poziciju predložio je nadzorni odbor u kome je, međutim, njen brat Dragan Grgurević, inače direktor Sava centra. Petrovićeva je dugogodišnja bliska saradnica lidera PUPS, a u njegovu fotelju je sela sa pozicije specijalnog savetnika u „Pošti“ i platom od 186.588. dinara.

U zvaničnoj biografiji na sajtu Skupštine Srbije, jer je Petrovićeva i poslanica PUPS, piše da je specijalista strukovni ekonomista. To praktično znači da je direktorka u poznim godinama završila školovanje, i to po Bolonji. Međutim, to znači i da nema fakultet, a koji je obavezna stručna sprema za rukovodeću poziciju u ovakvom JP.

(Kurir.rs/Blic/Ž. Jevtić/S. Vukašinović/Foto: Beta/Emil Vaš)