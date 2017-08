JOŠ OŠTRIJE KAZNE: Za dete na mestu vozača kazna 120.000

Sve će biti daleko rigoroznije, a za sedam prekršaja predviđene su novčane kazne od 100.000 do 120.000 dinara. Uz to je predviđena zabrana upravljanja vozilom najmanje devet meseci, kao i 13 do 15 kaznenih poena.



Ukoliko poslanici izglasaju izmene i dopune zakona, onda će vam za ovo biti najstrože kazne:

- Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu vozača ili na mestu koje nije predviđeno za sedenje.

- Obilaženje ili preticanje vozila koje se zaustavilo ili se zaustavlja da propusti pešake na pešačkom prelazu

- Nepoštovanje pravila u slučaju da vas sustigne vozilo pod pratnjom

- Vožnja vozila bez vozačke dozvole ili u vreme kada je dozvola oduzeta

- Odbijanje vlasnika vozila da na zahtev policije da podatke o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje ili korišćenje

- Davanje vozila nekome ko je veoma umoran ili bolestan i nije sposoban da vozi, ko nema vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije ili mu je dozvola istekla.

