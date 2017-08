METEOROLOZI UPOZORAVAJU NA NEVREME: Gmrljavina i nepogode sve do 3. septembra!

Hidrometeorolozi izdali su danas upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode do 3. septembra.

Kako je saopšteno iz RHZS u petak i subotu posle podne, uveče i tokom noći, lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode u vidu intenzivnijih pljuskova sa grmljavinom, gradom, jakim i olujnim vetrom, češćim u subotu, narocito na severu i zapadu zemlje.



Za sutra se predviđa pretežno sunčano i toplo, a posle podne, na zapadu i jugozapadu, uvece i tokom noci i u ostalim krajevima, uz promenljivu oblacnost ocekuju se pljuskovi sa grmljavinom a moguća je i lokalna pojava sugradice i grada.



Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, u zoni pljuskova pojacan.

Jutarnja temperatura od 9 na jugoistoku do 21 stepen C u kosavskom podrucju, najvisa dnevna od 30 do 34.



U Beogradu se za sutra najavljuje pretežno suncano i toplo, kasnije popodne i uvece uz promenljivu oblacnost ocekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni.



Jutarnja temperatura oko 21, a najvisa dnevna oko 33.



Prema izgledima vremena u narednih sedam dana, u subotu pre podne suvo i uglavnom suncano, posle podne, uvece i tokom noci promenljivo oblacno i nestabilno, sa pljuskovima, grmljavinom i lokalnom pojavom vremenskih nepogoda u vidu intenzivnijih padavina, grada i olujnog vetra.



U nedelju i ponedeljak promenljivo oblacno i hladnije, sa kisom i pljuskovima sa grmljavinom.



U ponedeljak posle podne prestanak padavina i delimicno razvedravanje.

Zatim promenljivo oblacno i uglavnom suvo, samo je ponegde moguca kratkotrajna kisa ili pljusak, uglavnom u sredu.



Maksimalna temperatura oko ili malo ispod proseka za pocetak septembra, u vecini mesta od 20 do 24 stepena Celzijusa.

(Kurir.rs/Tanjug)

